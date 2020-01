Paris, Maison de la recherche de la Sorbonne

A l’occasion de la publication de Femmes et littérature. Une histoire culturelle (Gallimard, « Folio essais », 2 vol. ill., 1600 pages, sous la direction de Martine Reid) se tiendra, jeudi 12 mars, de 14 à 18h, à la Maison de la recherche de la Sorbonne (28 rue Serpente, 75006 Paris), une rencontre à laquelle vous êtes cordialement invité.e

14h. Accueil : Martine Reid

14h10. Ouverture : Michelle Perrot

14h30-16h. Du Moyen Age à la fin de l’Ancien Régime : sous la présidence de Michelle Clément (université de Lyon-2)

Sophie Albert (Sorbonne Université) et Catriona Seth (University of Oxford)

dialogueront avec les contributrices du volume 1 : Jacqueline Cerquiglini-Toulet (Sorbonne Université), Eliane Viennot (université de Saint-Etienne), Edwige Keller-Rahbé (université de Lyon-2) et Christie McDonald (Harvard University)

16h15-18h. Du XIXe siècle à aujourd’hui, France et « francophonies » : sous la présidence de Jean-Louis Jeannelle (Sorbonne Université)

Damien Zanone (université catholique de Louvain) et Hélène Baty-Delalande (université de Rennes-2) dialogueront avec les contributrices du volume 2 : Martine Reid (université de Lille), Florence de Chalonge (université de Lille), Delphine Naudier (CNRS), Christelle Reggiani (Sorbonne Université) et Alison Rice (University of Notre-Dame)

Entrée dans la limite des places disponibles. Réservation obligatoire auprès de Corentin Zurlo-Truche (corentinzurlo@gmail.com)