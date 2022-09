Adresse : Maison de la recherche - Sorbonne Nouvelle (4 rue des Irlandais 75005 Paris)

Programme



9h Accueil



9h15 Introduction par Adrien Bodiot et Betty Zeghdani



9h30 Séance présidée par Daniel Lançon



- Sarga Moussa (CNRS), « Le mythe bédouin revisité. Les femmes nomades au miroir des voyageurs en Orient, de Volney à Lamartine »

- Małgorzata Sokołowicz (Université de Varsovie), « “De pauvres bêtes harassées” Les Bédouines selon Aline Réveillaud de Lens »

Pause



11h15 Séance présidée par Sarga Moussa



- Adrien Bodiot (Université Sorbonne Nouvelle), « Un regard “arabe” sur les femmes touarègues ? Le Voyage à R’at d’Ismaël Bouderba (1859) »

- Patrick Aurousseau (Université Clermont Auvergne), « Les désirs sahariens d’André Gide. Construction d’une masculinité singulière au contact des femmes du désert »

Pause déjeuner



14h30 Séance présidée par Elara Bertho



- Natascha Ueckmann (Université Martin-Luther de Halle-Wittemberg), « Existe-t-il une littérature saharienne au féminin ? »

- Daniel Lançon (Université Grenoble Alpes), « Les femmes du Sahara algérien : rencontres, représentations et discours dans les récits viatiques et de séjour féminins (1860-1914) »

Pause



16h30 Séance présidée par Malgorzata Sokolowicz



- Vanezia Pârlea (Université de Bucarest), « Voix, corps et “amours nomades” : les femmes du désert et les ambiguïtés du regard eberhardtien »

- Amina Zarzi (Université de Birmingham), « La jouissance de la liberté et du pouvoir des femmes : Sur les traces d’Isabelle Eberhardt dans Le Siècle des Sauterelles de Malika Mokeddem »