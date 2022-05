De retour de ses pérégrinations autour du monde, un homme revient sur sa terre natale, l’Afrique, porteur d’une parole adressée à la jeunesse. En narrant l’histoire du Continent depuis ses origines, il demande à ses habitants de tourner à nouveau leur visage vers le soleil, de reconquérir leur liberté et leur dignité, de continuer à marcher et à élargir les horizons.

*

Revue de presse

Coauteur d’un rapport sur la restitution de l’art africain, économiste et philosophe mais aussi essayiste et romancier, poète et musicien, le Sénégalais Felwine Sarr est l’un des grands intellectuels de sa génération. Et ce mois de mars, les Éditions Actes Sud sortent Traces, un texte théâtral sous-titré Discours aux nations africaines : un homme, de retour sur sa terre natale, enjoint ses frères africains de « tourner à nouveau leur visage vers le soleil, de reconquérir leur liberté et leur dignité, de continuer à marcher et élargir les horizons». — Éric Tariant, LE TEMPS

Sur le web