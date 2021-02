Federico Bravo

Linguisteries. Pour une grammaire des affects

Souvent l’arbre qui cache la forêt est celui que tout désignait comme son témoin le plus irréfragable. Lorsque l’arbre en ques­tion est la discipline qui devait mettre en lumière la « forêt » de son propre objet de réflexion, la question du hors-champ – du visible que le point de vue rend invisible – se pose avec d’autant plus d’acuité. Ce sont les servitudes du regard, ses éclipses, jouant à faire disparaître tout ce qui n’est pas dans son champ de vision. Que perd-on de vue quand on adopte un point de vue ?

À la croisée de la linguistique et de la psychanalyse, ce livre fait état d’une découverte heureuse : bien des questions que soulève la linguistique trouvent dans la théorie et la pratique psychanalytiques des réponses étonnam­ment justes, parfois inattendues, souvent fulgurantes. L’ouvrage, qui se veut un regard ouvert, élargi au spectre des affects, sur des faits de langue et de style que le linguiste a coutume de traiter comme des productions désincarnées, est un plaidoyer pour une ouverture des sciences du langage à la psychanalyse et une illustration de ce que la linguistique « rate » à lui tourner le dos.

Federico Bravo enseigne la linguistique et la sémiotique à l’Université Bordeaux Montaigne, où il dirige le Groupe Interdisciplinaire d’Analyse Littérale. Auteur notamment de Anagrammes. Sur une hypothèse de Ferdinand de Saussure(Lambert-Lucas, 2011), ses travaux portent sur l’iconicité du langage et ses fondements sémiologiques.