Fausta Garavini

Montaigne Politique, religion, culture

Paris, Classiques Garnier, coll. Études montaignistes, 2021

EAN : 9782406108252 — 178 p. — 25 €

Ce volume éclaire le but inavoué du voyage de Montaigne (chercher une solution aux luttes religieuses qui agitent l’Europe) et son parcours à partir de ses lectures (le Theatrum vitae humanae de Theodor Zwinger) et de l’usage qu’il en fait, jusqu’à l’écriture de la subjectivité telle qu’il la pratique dans les Essais.

Table des matières…