Fatima Saadi,

Diderot et Lessing. La configuration de la scène moderne

Traduit du brésilien par Claudio Serra

L'Harmattan, collection "Univers théâtral", 2020.

EAN13 : 9782343196473.





"L'ouvrage de Fatima Saadi est une réécriture de sa thèse de Doctorat soutenue il y a plus de vingt ans (La configuration de la scène moderne, 1998). Il bénéficie par là même de ces nombreuses années qui ont encore enrichi sa profonde connaissance de l'histoire et de la théorie dramatique, mais aussi de sa pratique de la création théâtrale, pusiqu’elle exerce la fonction de Dramaturg au Teatro do Pequeno Gesto depuis sa création en 1991. Cette double compétence à un tel point d'excellence est bien rare et mérite donc d'être soulignée dès le début de cette introduction.

Car l'enjeu de cette étude est précisément de se situer à l'articulation entre les écrits théoriques, les textes théâtraux et la concrétisation scénique du spectacle théâtral. Or cette mise en relation n'a rien d'une évidence. Elle est le résultat d'une évolution, d'une conquête de l'autonomie de la création théâtrale par rapport au champ de la littérature : la phase de réalisation du spectacle théâtral prend toute son importance dans le théâtre européen à partir du milieu du XVIIIe siècle, ceci tout particulièrement à travers les œuvres dramatiques et les travaux théoriques de Denis Diderot et de Gotthold Ephraim Lessing. Fatima Saadi nous livre ainsi l'histoire d'une émancipation : le théâtre du XVIIIe siècle se libère de la tutelle du classicisme français lui-même fondé sur une interprétation particulière de la théorie et de l'écriture dramatique de l'Antiquité classique.

La confrontation théoricienne de Diderot et Lessing avec Aristote est donc essentielle, mais aussi l'importance décisive attribuée à la réalisation scénique et au jeu de l'acteur (notamment le renouveau de Shakespeare à travers les interprétations de David Garrick). Mais ce mouvement d'émancipation passe aussi par une approche globale des faits artistiques qui abat les cloisons entre les disciplines dans le domaine de l'art. Diderot, à travers ses références et analyses dans le domaine de la peinture, Lessing, avec sa prise d'appui sur les arts plastiques (statutaire) enclenchent un mouvement qui fera plus tard de la représentation théâtrale un spectacle global dont l'écriture textuelle ne représente qu'un des éléments constitutifs et qui permet à l'œuvre écrite de 'renaître' à chaque série de représentations. Ce sera alors le passage officiellement assumé à l'ère de la mise en scène (fin du XIXe siècle) que Fatima Saadi présente et analyse dans son indispensable conclusion.

Lire cet ouvrage permet donc d'avoir un regard privilégié sur une phase décisive de l'évolution du théâtre européen, mais aussi sur la création théâtrale en général à travers la multiplicité de ses constituants textuels et scéniques. Enfin, et ce n'est pas le moins important, il nous permet de constater à quel point la création théâtrale et la réflexion qui l'accompagne sont un marqueur privilégié, voire même un acteur direct de l'évolution sociale et de l'échange interculturel. Le XVIIIe siècle européen est à cet égard d'une richesse étonnante et il mérite de ce fait toute notre attention, en un temps où la peur de l'autre et le repli sur soi semblent de plus en plus motiver les esprits à l'échelle du monde.

Toute notre reconnaissance donc à Fatima Saadi d'avoir porté ce regard à la fois aigu et passionné sur la création théâtrale européenne. Professeur, entre-temps émérite, à l'Université de Strasbourg (germaniste tourné vers les études théâtrales et culturelles), j'ai accompagné son long et fructueux parcours de recherche initiale puis de 'réinvention' de la thèse. Une amitié 'brésilio-française' de plus de vingt ans en est née entre nos deux familles, permettant un échange constant sur l'état de la culture et de nos sociétés." — Claudio Serra.

Fatima Saadi est traductrice et dramaturge de la Compagnie Teatro do pequeno gesto. Elle a longtemps enseigné à l'Université et édité la revue d'études sur le théâtre Folhetim. Diderot, Genet, Lessing et Strindberg figurent parmi les dramaturges qu'elle a traduits.