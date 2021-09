Les Dernières pièces de Shakespeare

Frances A. Yates

Traduit de l’anglais par Jean-Yves Pouilloux.

Allia, sept. 2021

12 € — 176 p. — ISBN: 979-10-304-1665-7

“Il est curieux que les études shakespeariennes se soient consacrées aux aspects biographiques, littéraires ou critiques de ce vaste sujet, et aient négligé de rechercher les relations de l’œuvre avec les mouvements de pensée de son temps. Peut-être le moment est-il venu de briser les limites qu’on s’est imposées et de commencer à poser des questions nouvelles. Même des thèmes extrêmement familiers risquent d’en recevoir un éclairage nouveau, si on les considère­ d’un point de vue différent.”

Avec Les Dernières pièces de Shakespeare, Frances A. Yates renouvela radicalement les études shakespeariennes. Elle dévoile ainsi deux dimensions ignorées de ces œuvres tardives.

D’une part, leur portée politique : par son théâtre, Shakespeare exprime ses opinions, celles du peuple et transcrit les troubles géopolitiques de son époque. D’autre part, une dimension plus ésotérique : la fascination de Shakespeare pour l’alchimie et l’hermétisme­­­­­, qui prônent une attitude de tolérance envers les religions dans la continuité de l’héritage magique de la Renaissance.

Soubresauts historiques, conflits religieux, luttes de succession, magie… Pour pénétrer dans les arcanes shakespeariennes, Frances A. Yates nous invite à un voyage dans cette Europe tumultueuse du XVIe et XVIIe siècle.

Lire un extrait…

Voir le livre sur le site de l'éditeur…