lFRANÇOIS-XAVIER FAUVELLE

Leçons de l'histoire de l'Afrique

Fayard / Collège de France



PARUTION : 25/03/2020

PAGES : 80

PRIX TTC : 12.00 €

EAN : 9782213716824

PRIX NUMÉRIQUE : 4.99 €

EAN NUMÉRIQUE : 9782213718972



Dans un texte engagé, François-Xavier Fauvelle affronte les défis d’une histoire de l’Afrique. Contre le déni d’historicité, la fascination pour les origines ou une grille de lecture « ethnique », l’historien doit faire place à la diversité des mondes africains et de leurs trajectoires au cours des millénaires.



S’il n’est jamais superflu de rappeler que les sociétés africaines sont faites de la même étoffe historique que toutes les sociétés, c’est parce que les passés de l’Afrique sont restés longtemps méconnus. Être historien ou archéologue de l’Afrique, dès lors, consiste à désencombrer le passé autant qu’à en saisir la diversité : richesse de la littérature orale et de la documentation écrite, pluralité des langues et des religions, inventivité technique et sociale, cohabitation des formes politiques. Attentif aux multiples trajectoires historiques qui s’y manifestent, François-Xavier Fauvelle invite à écouter ce que nous apprend l’histoire de l’Afrique.



François-Xavier Fauvelle a dirigé le Centre français d’études éthiopiennes à Addis Abeba, de 2006 à 2009, et le laboratoire Traces à l’université de Toulouse Jean-Jaurès, de 2013 à 2017. Depuis 2019, il est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d’Histoire et archéologie des mondes africains.

Lire un extrait…

Voir le livre sur le site de l'éditeur…