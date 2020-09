François Villon, Poésies

Edition de Jean Dufournet

GF Flammarion, 2020

480 p.

7,90 EUR

ISBN : 9782080206268

La poésie de François Villon est double : à côté d’une philosophie optimiste et d’un rire tout rabelaisien se déploie la satire grinçante d’un homme que le désespoir menace. Oscillant entre sa vision carnavalesque de l’existence et son obsession de la mort, cet excellent artisan du vers use d’un mélange de bouffonnerie et de gravité, d’ironie et de pathétique, de grossièreté et de délicatesse. Il rit, il pleure.

Cette ambiguïté rend compte de l’incertitude du monde : à ses yeux, il est quasiment impossible d’appréhender la réalité, les êtres humains et le langage, qui gardent leur opacité. Face à ces apparences trompeuses, le texte littéraire devient le lieu de la métamorphose du réel : masques, changements de rôles et animalisation des hommes bouleversent les normes et triomphent des angoisses. Pour autant, Villon n’est pas dupe : le rire libère, mais il ne dure pas ; la fête est là, mais la fête finira.

Publiée pour la première fois à l’Imprimerie nationale, cette édition a obtenu le Grand prix de l’édition critique de l’Académie française en 1984.

