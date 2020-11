Fabien Vasseur,

Philippe Jaccottet. Le combat invisible,

Lausanne, Savoir suisse, novembre 2020

160 p. - ISBN 978-2-88915-385-5 - 17.50 CHF

Après 95 ans d’une vie discrète et qui se confond avec son œuvre immense d’écrivain, de traducteur et de critique, la figure de Philippe Jaccottet reste auréolée d’une sorte de légende. Mais qui se cache derrière «l’ermite de Grignan»? Fabien Vasseur dissipe la fable de l’effacement et retrace les linéaments d’une aventure poétique ambitieuse et complexe, riche en détours, faite de conflits souterrains et de conquêtes lumineuses. Loin de fuir le fracas de l’histoire, mais au plus près des choses, à l’affût des signes du mystère, sans jamais occulter le poids de la mort ni des plus terribles menaces, le poète parle aux hommes de leur salut. C’est, avec l’arme la plus pure, celle des mots, un combat exaltant, incessant, invisible, qu’il mène, depuis toujours, pour la vérité et la beauté du monde.

Sommaire

1. L’insaisissable

2. Un poète « intégral » ? – De Lausanne à Paris – Grignan: les travaux et les jours – La consécration – Le grand âge

3. Deux recueils fondateurs – L’Effraie ou la beauté blessée – Les faces cachées de L’Ignorant

4 Dans le labyrinthe – Les arbres et le château – L’autre dans tous ses états – Le double sacrifié (L’Obscurité)

5. Poussière et lumière – La Semaison : logique de la graine – Airs, ou le point d’équilibre – L’esprit d’Icare (Paysages avec figures absentes)

6. Chefs-d’oeuvre d’accomplissement – Le chant de deuil de Jaccottet – « Je ne vois pas la tisserande… » – Nature et culture – Poésie et musique

7. À l’avant-garde du monde – La Semaison : travail du rêve – Les derniers seront les premiers – Le sens de l’histoire

Bibliographie