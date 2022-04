À l’occasion du centenaire d’Alain Resnais, un passionnant autoportrait d’un cinéaste majeur par son interlocuteur priviligié.



L’AUTEUR



François Thomas est l’auteur de L’Atelier d’Alain Resnais (1989), d’Alain Resnais, les coulisses de la création (2016) et d’un documentaire pour Arte sur la genèse d’On connaît la chanson (1997). Il a également cosigné deux livres sur Orson Welles. Il est professeur en études cinématographiques à la Sorbonne Nouvelle et collaborateur de la revue Positif.



LE LIVRE



Pendant trente ans, Alain Resnais a dialogué avec François Thomas à la sortie de chacun de ses films. Ce livre réunit leurs entretiens. De L’Amour à mort (1984) à Aimer, boire et chanter (2014) en passant par Mélo, On connaît la chanson ou Les Herbes folles, le cinéaste retrace la genèse de ses longs métrages. Toujours soucieux de mettre en avant le côté artisanal du cinéma et l’apport de ses collaborateurs, il dévoile aussi quantité de principes de travail et de secrets de fabrication. Deux entretiens thématiques, l’un sur ses relations à la bande dessinée, l’autre sur sa vie de spectateur de théâtre, éclairent en outre un des aspects majeurs de son cinéma : le dialogue entre les arts.