*Des notes et des textes; études sur l'annotation

C.R.I.N.: Cahiers de recherche des instituts néerlandais de langue et de littérature française, Volume: 67

Franc Schuerewegen éd.

Brill, 2020

Vous ne lisez pas les notes en bas de page ? Vous avez tort. Rien de plus passionnant qu’une note infrapaginale, ou marginale, ou finale car il est vrai que nos dispositifs d’annotation sont divers. Souvent c’est la note qui contient l’essentiel. C’est alors par elle qu’il faut commencer. Nous distinguons entre le texte et le paratexte mais le paratexte est aussi une autre sorte de texte. Une « frange d’incertitude » (Genette) nous permet de passer d’un régime à l’autre. Les choses deviennent intéressantes à ce moment. Imaginez la note à la place du texte, le texte à la place de la note. Votre univers bascule, vous entrez dans un monde parallèle. La littérature est le lieu où la frontière entre le texte et les notes devient indécidable. Le présent volume passe en revue les pratiques d’annotation en contexte européen et ailleurs. Il offre au lecteur une riche série « d’études de cas » où le geste de l’annotateur est observé in actu. Parmi les auteurs étudiés : Balzac, Chateaubriand, Eliot, Mallarmé, Nabokov, Proust, Rimbaud, Oliver Rolin, et bien d’autres.

You don’t read footnotes? You are mistaken. There’s nothing more passionate than a footnote, a sidenote, or an endnote. The essential part of the message is the footnote. Narratologists distinguish between texte and paratexte, but the paratexte is just a different kind of texte. A frange d’incertitude (Genette) allows one to switch from one system to another. Imagine the note in the position of the text and the text in the position of the note. Your universe switches: you enter into a parallel world. Literature is the place where the border between the text and the notes becomes undecidable. The current volume reviews annotation practices in and outside of the European context. It offers a substantial series of “case studies” to the reader, where the actions of the annotateur are observed in actu. Among the studied authors: Balzac, Chateaubriand, Eliot, Mallarmé, Nabokov, Proust, Rimbaud, Oliver Rolin, and many others.

Avec des contributions de / With contributions from

Anikó Ádám, Emmanuel Bouju, Maria de Jesus Cabral, Riccardo Campi, Ana Paula Coutinho, Andrea Del Lungo, Karen Haddad, Vincent Jouve, Fatima Outereirinhou, Claude Perez, Marika Piva, Nathalie Roelens, Franc Schuerewegen.

Lire l'introduction du volume, par F. Schuerewegen… mise en ligne sur Fabula avec l'aimable autorisation de l'auteur et de son éditeur.

Sommaire

Qu’est-ce qu’une note ? Introduction en dix points 1

Franc Schuerewegen

La littérature est-elle annotable ? 21

Vincent Jouve

Trop de notes. Lire la traduction en notes de bas de page 31

Anikó Ádám

Eliot annotateur de lui-même. A propos des notes de Waste Land 42

Riccardo Campi

Du vrai, du beau, des notes. À propos d’une note de Chateaubriand 55

Claude Perez

Titre à préciser (en note*) 67

Emmanuel Bouju

Annoter / Mani-puler 78

Nathalie Roelens

Annoter sa vie (Genette) 90

Karen Haddad

Problèmes de l’annotation numérique 102

Andrea Del Lungo

De la note en bas de page à la Toile : lecture critique du texte littéraire à l’âge du numérique 114

Ana Paula Coutinho et Fátima Outeirinho

Qu’il en résulte une partition ! Lire, annoter Un Coup De Dés ? 123

Maria de Jesus Cabral

Marges de Chateaubriand. Plaidoyer en faveur des notes des Aventures du dernier Abencérage 134

Marika Piva

Des textes et des notes (lettre à un ami) 152

Franc Schuerewegen

Index des noms 167

