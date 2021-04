Marivaux

Franck SALAÜN

Gallimard, 2021

*

8,60 EUR

ISBN : 9782072929564

192 p.

*

« […] l’âme humaine n’a pas encore montré tout ce qu’elle peut être ; toutes ses façons possibles de penser et de sentir ne sont pas épuisées. »



Marivaux (1688-1763), auteur prolifique aux multiples facettes, occupe une place singulière dans l’histoire littéraire française. Très grand auteur de théâtre (mais aussi romancier et journaliste), il a réinventé la comédie avec des pièces qui, plus de trois siècles plus tard, nous séduisent encore par leur modernité. L’Île des esclaves et Le Jeu de l’amour et du hasard, composées pour la Comédie-Italienne, font partie des chefs-d’œuvre qu’il nous a légués. Ses personnages, inoubliables, sont entrés dans l’imaginaire collectif. Surtout, personne n’a su analyser les rouages du sentiment amoureux mieux que lui. Mais malgré ses succès, Marivaux fut beaucoup moqué par ses pairs en raison de son style inhabituel, manquant de naturel – le fameux marivaudage. Cela ne l’empêcha pas d’être élu à l’Académie française… contre Voltaire !

