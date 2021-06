François Rabelais, Gargantua - BAC 2022

Programme du Bac – Texte intégral

Collection Folio+Lycée (n° 33), Gallimard, 2021

*

320 p.

3,40 EUR

ISBN : 9782072944383

*

Gargantua naît un jour de banquet, en sortant de l’oreille de sa mère, la bouche ouverte et l'esprit alerte. Le parcours du jeune prince sera semé d’embûches : il devra apprendre à trouver les mets et les liqueurs qui conviennent à sa taille de géant puis diriger l’armée de son père lors d’une guerre contre le royaume voisin... Rabelais nous entraîne avec Gargantua dans un univers joyeusement parodique et fantaisiste tout en nous invitant à réfléchir à la place de l’homme dans le monde.



• Une frise chronologique historique et culturelle

• Une introduction : pourquoi lire Gargantua au XXIe siècle ?

• Le texte intégral modernisé annoté



Des sujets pour s’entraîner à l’oral et à l’écrit du bac

• Des analyses de textes au fil de l’œuvre

• Un commentaire de texte et une dissertation rédigés

• Des exercices de grammaire avec corrections

• Des exercices d’appropriation



Un dossier pour situer et comprendre le texte

• Une présentation de l’œuvre de Rabelais dans son époque

• Les mots importants de Gargantua• Un groupement de textes autour des parcours du bac :

Rire et savoir / La bonne éducation.

Feuilleter...

Voir le site de l'éditeur...