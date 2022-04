Édition de : Patrick Wotling

Traduction (Allemand) : Patrick Wotling

En quoi la philosophie est-elle demeurée jusqu’à présent prisonnière de préjugés ? Pourquoi le projet même de recherche du vrai est-il suspect ? C’est l’examen de ces deux questions qui conduit Nietzsche, dans Par-delà bien et mal, à récuser la problématique de la vérité pour lui substituer celle, plus radicale, de la valeur. Et c’est pourquoi ce texte de 1886 – « une sorte de commentaire de mon Zarathoustra » ainsi que le présente Nietzsche – constitue sans doute l’ouvrage le plus propre à faire saisir la logique spécifique, déroutante autant que rigoureuse, de la réflexion nietzschéenne, tout comme il est celui qui en détaille le plus clairement les aboutissements : la définition nouvelle du philosophe, du « philosophe de l’avenir », comme créateur de valeurs, et l’interprétation de la réalité comme volonté de puissance.

