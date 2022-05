Un communisme du lointain

Ce livre propose de relire la philosophie de Walter Benjamin à partir de sa cosmologie. Le cosmos de Benjamin n’est pas un univers ordonné, composé de corps célestes identifiables, mais l’occasion d’une expérience fulgurante : dans l’univers post-copernicien de Benjamin, l’intériorité du désir et l’extériorité des étoiles, le politique et le théologique, le présent et le distant passé se rencontrent sans fusionner. Situant Benjamin dans la tradition philosophique (G. W. Leibniz, K. Marx, F. Hegel) tout en s’appuyant sur des pensées contemporaines (J. Butler, S. Hartmann, M. Löwy), ce livre crée une « correspondance » entre Benjamin et notre actualité. Dans un monde soumis aux replis nationalistes, aux virus destructeurs d’altérité et à l’intrusion technologique, le lointain semble s’évanouir. En prise avec l’histoire la plus récente, celle du New Space et de la Sixième Extinction, de Black Lives Matter et des Communes éphémères, ce livre soutient qu’aucune transformation politique radicale, aucune émancipation, aucun communisme n’est possible, et souhaitable, sans relation avec un lointain – telle l’Étoile du Nord que les esclaves en fuite suivaient dans le ciel nocturne pour les guider vers la liberté.

Frédéric Neyrat est philosophe, professeur associé dans le Département d’Anglais de l’Université Wisconsin-Madison (États-Unis). Il anime la plateforme électronique Alienocene et a récemment publié L’Ange Noir de l’Histoire (éditions MF, 2021), Literature and Materialisms (Routledge, 2020), et La Part inconstructible de la Terre (Seuil, 2016).