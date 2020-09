Le théâtre de John Millington Synge

Françoise MORVAN

Ides et Calendes, 2020

*

128 p.

10 EUR

ISBN : 978-2-8258-0286-1

*

DESCRIPTION :

John Millington Synge (1871-1909) est l’un des plus grands dramaturges irlandais. S’il est surtout connu pour Le Baladin du monde occidental qui déclencha en 1907 de véritables émeutes à Dublin avant de devenir un succès mondial, son œuvre forme un ensemble uni par une langue de haute poésie, l’anglo-irlandais des mendiants, des pêcheurs et des rétameurs auxquels Synge donne la parole avec une force pleine de vie : « Dans une bonne pièce de théâtre, chaque réplique devrait être aussi pleine de suc qu'une pomme ou qu'une noix », écrivait-il.

Bien que ses pièces soient souvent jouées dans le domaine francophone, il n’existait à ce jour aucun essai qui présente cette œuvre essentielle de la littérature européenne.

Françoise Morvan, qui a traduit tout le théâtre de Synge comme un grand poème, nous offre, avec ce premier essai, une présentation sensible et précise d’une œuvre encore à découvrir.



Françoise Morvan a traduit tout le théâtre de Synge (et tout le théâtre de Tchekhov avec André Markowicz) en transposant l’anglo-irlandais par un franco-breton calquant le rythme et la vigueur de l’original. De nombreux metteurs en scène ont monté ces traductions. Le Théâtre complet de Synge est paru aux Editions Les Solitaires intempestifs.

