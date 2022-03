Collectif

Cette anthologie propose une large palette d'écritures poétiques. C'est la langue française qui la gouverne, et non la nationalité des poètes. Ici, la poésie française offre un paysage contrasté, que ce soit une poésie inspirée, habitée de profondeurs sensibles, de vertiges métaphysiques, ou bien de « la poésie qui ne la ramène pas », pour citer Christian Prigent. Tous les « styles » d'écritures sont mis en présence : vers réguliers ou libres, proses poétiques, minimalisme ou ampleur, oralité ou spatialisme, modernité affichée et militante ou jeu avec les formes fixes héritées de la tradition, écritures fragmentées...

Bouquet varié de joies, d'inquiétudes et de beautés en compagnie de Villon, Ronsard, Racine, Voltaire, Lamartine, Vigny, Hugo, Nerval, Rimbaud, Maeterlinck, Segalen, Apollinaire, Reverdy, Aragon, Michaux, Prévert, Senghor, Char, Des Forêts, Du Bouchet, Bonnefoy, Jaccottet, Butor, Venaille, Novarina, Bianu, Maulpoix et bien d'autres..