La révolution gay

Longtemps, les homosexuels ont été victimes de préjugés ; aujourd’hui, les gays et les lesbiennes fêtent leur émancipation avec fierté. Comment sommes-nous passés, en cinquante ans seulement, de la criminalisation de l’homosexualité à la pénalisation de l’homophobie ? Tel est le sujet de ce livre.

La question gay est un fil rouge qui relie entre eux des phénomènes majeurs : la libération sexuelle, le féminisme, la mutation des modes de vie, la lutte contre le sida, le mariage pour tous… L’homosexualité était un problème de moeurs. Elle est devenue une question de société. Pourtant, cette « révolution gay » ne fut pas seulement radicale et politique, mais aussi culturelle et « marchande », avec l’essor des bars, des clubs et d’Internet. La lutte se poursuit aujourd’hui, notamment dans les pays où l’homosexualité est encore punie de mort, comme dans ceux où elle reste un délit.

Ce volume réunit pour la première fois deux livres pionniers sur le sujet : Le Rose et le Noir et Global Gay ; une chronologie détaillée des combats et des débats, de « Stonewall » au « mariage gay » ; ainsi que de nombreux articles sur Jean Genet, Hervé Guibert, Nan Goldin, Tony Kushner, Bernard-Marie Koltès et un essai inédit sur Édouard Louis.

Ayant enquêté sur le terrain dans plus de cinquante pays, Frédéric Martel n’hésite pas à prendre parti contre les pensées réactionnaire, religieuse ou victimaire et, aussi, contre les dérives qui peuvent parfois exister au sein du mouvement LGBT. Fort de cette approche rigoureuse et engagée, à la fois française et globale, qui mêle politique, culture et modes de vie, Fiertés et préjugés raconte la longue marche des gays vers l’égalité.

Frédéric Martel est écrivain et journaliste à Radio France. Professeur d’université, il est également l’auteur de Sodoma, une enquête sur l’homosexualité au Vatican, traduite dans plus de vingt langues.