"La vraie vie est absente"

Et autres fragments rimbaldiens.

Suivi du Dictionnaire homo-érotique

Frédéric Martel

Point, coll. Le Goût des mots, 2021

Date de parution 15/04/2021 — 8.90 € — 160 p. — EAN 9782757887578

FRAGMENTS

« La vraie vie est absente. » Mot d’ordre politique, cette phrase de Rimbaud a été citée, chantée, taguée, reproduite et traduite dans toutes les langues.

Pour approcher Rimbaud, auteur complexe et parfois sibyllin, ce petit livre se propose de réunir les « fragments » essentiels de l’œuvre – formules, aphorismes ou « phrases ».

Rimbaud lui-même semble avoir consenti à cette lecture fragmentaire. Il évoque ses « fraguemants » en prose et Verlaine mentionne également sa « série de superbes fragments ».

Grâce à ces « jeux de cartes », Rimbaud devient plus accessible, plus « pop », sans perdre en complexité. On se met à le lire comme les Fables de La Fontaine, succession de textes sans ordre, ou dans le désordre, comme les Pensées de Pascal.

Ce Rimbaud « liquide » et « fluide » gagne en éclat. Le plus grand poète français retrouve sa liberté grâce à cette lecture en morceaux.

LE « RAINBOW »

Dissimulé au revers de ce petit livre, le « Rainbow » est un dictionnaire homo-érotique hardi. Ce lexique inédit contient « quelques ressources dangereuses ». Véritable « enfer » – au sens où on employait le terme dans les réserves, interdites au public, de la Bibliothèque nationale –, il réunit de nombreux mots et codes « homosexuels » qui figurent dans l’œuvre de Rimbaud.

Un tel glossaire, jugé obscène, eût été interdit par les Académies il y a quelques décennies ; trop incorrect, il serait encore sanctionné par l’Université aujourd’hui, si on laissait les « assis » et les « bureaux » seuls juges de la littérature.

Longtemps, ce Rimbaud-là a été mis à l’index. Il est grand temps de le libérer.

Rimbaud nous avait prévenu en dissimulant son beau secret : « J’ai seul la clef de cette parade sauvage. » Un code décrypté ici pour la première fois.

