Référence bibliographique : F. Mari, Le héros comme il faut. Codes de comportement et contextes sociaux dans l’épopée homérique , Éditions de Boccard, collection "Études d'archéologie et d'histoire ancienne", 2021. EAN13 : 9782701805962.

Publié avec le concours de l’Université de Strasbourg et de l’UMR 7044 Archimède

Les Grecs anciens ont-ils conçu un code de politesse pour régler leurs relations en fonction du contexte social ? La question n’est pas simple, car, s’ils prenaient soin de leurs manières, la notion de politesse date des époques moderne et contemporaine, dont elle reflète l'organisation sociale. Dès lors, pour parler d’un code de politesse grec, il faut interpréter les interactions sociales des Grecs à la lumière des principes culturels spécifiques qui orientaient leurs jugements sociaux. Ce livre repose sur le pari audacieux qu’il est possible de mener une telle enquête en adoptant l’épopée homérique comme un « manuel de politesse » des Grecs et en l’étudiant à la lumière de la sociologie contemporaine de la politesse. Pendant des siècles, les Grecs ont tenu Homère pour leur meilleur éducateur. Véritable réservoir chanté des savoirs traditionnels, l’épopée proposait des modèles de comportement qui permettaient aux Grecs d'évaluer leurs propres codes de conduite. L’Iliade et l’Odyssée fourmillent de ces modèles, que l'on interprète ici à l’aide de catégories empruntées à la sociologie de l’interaction d’Erving Goffman et remaniées pour s’adapter à l’épopée avec un double enjeu. Il s’agit d’abord d’enquêter sur les formes de l’interaction dans la société homérique et, au-delà, d’ouvrir de nouvelles perspectives de recherche sur les valeurs sociales des Grecs anciens.

Francesco Mari est docteur en histoire ancienne des universités de Strasbourg et de Gênes. Il a poursuivi ses recherches à Jérusalem et à Berlin et s’occupe notamment de l’interaction sociale dans la Grèce archaïque et classique et des rituels diplomatiques dans les relations internationales antiques.

TABLE DES MATIÈRES

Remerciements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Avertissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Liste des abréviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17



P r e m i è r e p a r t i e

Chapitre premier – La tyrannie du regard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33



1. 1. Premier aperçu sur les jugements sociaux des Grecs . . . . . . . . . . . . . . . . 34

1. 2. Le sens moral du code de comportement grec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

1. 3. Manières de se comporter : les termes du jugement . . . . . . . . . . . . . . . . 42

1. 4. La vérité dans les apparences : esquisse d’une synthèse . . . . . . . . . . . . . 54

1. 5. Les apparences trompeuses et le soin de sa réputation . . . . . . . . . . . . . . 57

1. 6. Pour un code de comportements rituels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64



Chapitre 2 – Façons diverses de voir les manières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69



2. 1. Petite histoire des croyances contemporaines

sur les convenances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

2. 2. La politesse en sociologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

2. 3. Les fonctions de la politesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

2. 4. L’approche sociolinguistique et ses limites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

2. 5. Les pratiques de politesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

2. 6. Sanction et apprentissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

2. 7. L’étude historique de l’interaction sociale

et l’importance des manuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83



Chapitre 3 – En quête d’un manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87



3. 1. Le choix d’Homère : au cœur du savoir traditionnel grec . . . . . . . . . . . . 89

3. 2. Le caractère encyclopédique de la poésie homérique . . . . . . . . . . . . . . . .91

3. 3. Le manuel homérique entre oralité et mémoire culturelle . . . . . . . . . . 92

3. 4. La valeur paradigmatique des situations sociales homériques . . . . . . 96



Chapitre 4 – Les situations sociales chez Homère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99



4. 1. L’interaction sociale selon Erving Goffman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

4. 2. Goffman et l’histoire : la fracture du temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

4. 3. Goffman et l’individu : la fragmentation de l’identité . . . . . . . . . . . . . . 105

4. 4. Entre face goffmanienne et timē homérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

4. 5. Les situations sociales dynamiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110

4. 6. Quelques repères analytiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

4. 7. Précision finale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114



D e u x i è m e p ar t i e



Chapitre 5 – Le miel et le vinaigre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119



5. 1. De la double nature de la timē chez Homère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

5. 2. Les actes de langage chez Homère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123

5. 3. Apostropher l’autre : respect, mépris et colère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

5. 4. Dialogues humains et dialogues divins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145



Chapitre 6 – Maîtres des lieux homériques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153



6. 1. Les chambres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

6. 2. Les demeures : accueillir comme il se doit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174

6. 3. Les demeures à basse concentration humaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

6. 4. Les grands palais des rois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

6. 5. Les maisons des êtres pseudo-divins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213



Chapitre 7 – Gardés à vue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221



7. 1. Bagarre au sommet de l’Olympe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

7. 2. Rebondissement sur Thersite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228

7. 3. Antiloque, Euryale et le respect de la politesse agonistique . . . . . . . . 239



Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Glossaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

Index locorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Index des noms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

Table des illustrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302