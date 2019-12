Les 7 vies de Colette

Frédéric Maget

Date de parution : 02/10/2019

Editeur : Flammarion

EAN : 9782081445796

Format

Nb. de pages : 229 p



Qui êtes vous madame Colette ? La femme libre et scandaleuse qui défraya la chronique de la Belle Epoque en dévoilant un sein nu sur une scène et en s'affichant au bras de Mathilde de Morny, l'amoureuse des bêtes et des chats, l'épicurienne qui refusa la folie des minceurs, ou bien la bonne dame du Palais-Royal, détentrice d'une sagesse terrienne et ancestrale, à laquelle la République française accorda des obsèques nationales ? Romancière, mime, comédienne, reporter, critique dramatique, à l'occasion éditrice, scénariste, publicitaire et même marchande de Produits de beauté, une seule vie ne pouvait suffire à contenir votre soif de liberté et de découvertes.

Plus de trois cents documents rares et parfois inédits, issus de collections privées, permettent de redécouvrir le parcours extraordinaire d'une femme affranchie des codes et des interdictions de son temps, qui fut en constante recherche d'elle-même et qui jusque dans la maturité et le grand âge se fit un devoir de changer. De métamorphose en métamorphose, Colette, avec près de soixante ouvrages publiés, réussit ainsi, en un demi-siècle, à devenir un des plus grands écrivains de notre littérature.

