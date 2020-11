Politique de la décoïncidence

François Jullien

L'Herne éditions

Parution : 04/11/2020

Pages : 128

ISBN : 9791031902968

Il s’agit d’un texte d’intervention, comme il en fut écrit au cours de notre histoire intellectuelle lorsque l’urgence du moment appelait une parole neuve et forte. Le mauvais fonctionnement du jeu démocratique en France, les menaces qui pèsent sur la construction européenne, les incertitudes majeures que traverse la planète ne peuvent laisser le philosophe indifférent et passif. Les postures de protestation qui par le passé firent florès, celle de l’intellectuel engagé, par exemple, ne conviennent plus à la situation actuelle. Car dénoncer, opposer ou prêcher des solutions du haut d’une tribune est devenu largement inaudible et donc inefficace. Il s’agit plutôt, c’est l’objet même de ce texte, de remonter aux conformismes idéologiques qui enlisent la politique pour tenter d’en dé-coïncider. Une tâche qui est à la fois théorique et pratique.

« Dé-coïncider, ce n’est pas invoquer le grand Soir, crier à la Rupture, sacrifier au grand mythe de l’Innovation. Mais c’est tenter de défaire modestement, du dedans même de la situation engagée, les formes d’adaptation et d’adhérence qui l’enlisent et l’immobilisent. Car c’est en s’en décalant, en se dégageant de l’obédience d’où vient leur emprise, qu’on pourra rouvrir des possibles. »

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Un nouvel art des possibles : la décoïncidence", par Christian Ruby (en ligne le 12 novembre 2020).