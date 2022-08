Dénoncer les relations de pouvoirs occultes, provoquer des résistances, permettre aux voix trop souvent étouffées de s’exprimer, produire des savoirs qui puissent s’opposer aux gouvernementalités dominantes, défier nos libertés et nos possibilités d’action, faire surgir l’historicité de nos systèmes de savoir, de pouvoir et de subjectivation, montrer que rien en nous n’est fatalité, en définitive changer nos vies : telle est la tâche du philosophe selon Michel Foucault.

À partir de l’analyse de ses œuvres, Frédéric Gros nous montre comment la philosophie de Foucault s’élabore dans des récits – histoires de la folie exclue, de l’accueil de la mort, des systèmes de pensée, des prisons, des guerres ou encore de l’aveu ou des plaisirs – qui, s’ils ne recherchent plus des significations ultimes, nous permettent de nous inventer de nouveau.

Sommaire

Repères biographiques

I. Une enfance bourgeoise et provinciale

II. Le parcours obligé du brillant intellectuel

III. Les pays du Nord

IV. L’intellectuel parisien

V. Pays du Sud

VI. La redécouverte du politique

VII. L’expatriation comme expérience

Chapitre premier — L’archéologie des sciences humaines

I. La folie et la mort

II. L’expérience littéraire

III. L’analyse des discours

Chapitre II — Pouvoir et gouvernementalité

I. La volonté de savoir

II. La société disciplinaire

III. Le pouvoir et la loi

IV. Gouvernementalités et véridictions

Chapitre III — Les pratiques de subjectivation

I. L’énigme du dernier Foucault

II. L’usage des plaisirs

III. Le souci de soi

IV. Le courage de la vérité

Conclusion