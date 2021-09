François Fossier, La France dans l'érudition littéraire de l'âge classique

Paris : L'Harmattan, 2021.

338 p.

EAN 9782343236087

35,00 EUR

Présentation de l'éditeur :

Quantité de synthèses et d'études particulières ont été consacrées au monde savant des Temps modernes, mais toujours à travers un prisme heuristique destiné à montrer l'acheminement de l'érudition vers les Lumières du XVIIIe siècle. Cette vision n'était pas partagée par les acteurs de l'époque, en dehors des philosophes faisant fi des travaux antérieurs et indifférents à leurs acquis. Cette étude a pour but de remettre dans une perspective plus exacte et plus précise les champs d'investigation de l'érudition littéraire du XVIe siècle à la Révolution, mise au point qui s'avérait nécessaire au-delà du débat philosophique qui oblitéra le reste.

François Fossier, né en 1950, professeur honoraire des universités, archiviste-paléographe, ancien membre de l'École française de Rome, a publié dans le même domaine une biographie de l'abbé Bignon et une histoire de l'Académie des inscriptions et belles lettres sous l'Ancien Régime en 3 volumes. Il prépare actuellement l'édition des procès-verbaux de celle-ci de l'origine à 1791.