Friedrich Dürrenmatt, Oeuvres complètes – tome 1

Traducteur : Armel Guerne

Préface d'Amélie Nothomb

Albin Michel, 2021

*

544 pages

25 EUR

EAN13 : 9782226458360

*

DESCRIPTION

Auteur iconoclaste à l’humour dévastateur, Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) est unanimement reconnu comme l’un des maîtres de la prose allemande contemporaine. D’abord célébré comme dramaturge, il se révèle également un romancier singulier, jouant avec les codes du roman noir pour creuser les thèmes de la corruption et de la culpabilité qui hantent toute son œuvre.

Ses héros anticonformistes s’engagent dans des combats sans merci pour dévoiler la vérité, tels l’inspecteur Matthieu qui quitte la police et se lance sur les traces d’un meurtrier d’enfants dans La Promesse ou le commissaire Baerlach qui se fait interner dans une maison de santé pour démasquer un médecin soupçonné d’être un ancien nazi dans Le Soupçon.

A l’occasion du centenaire de la naissance de Dürrenmatt, ce recueil, préfacé par Amélie Nothomb, réunit quatre de ses plus grands romans - La Promesse, La Panne, Le Juge et son bourreau et Le Soupçon -, des petits chefs-d’œuvre explosifs d’une extraordinaire modernité.

