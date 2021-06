Kandinsky en scène. Un audacieux théâtre

François DUBOR

Hermann, 2021

Au moment où il s’engage sur la voie de l’abstraction en peinture, Kandinsky réfléchit à l’œuvre d’art monumentale qui synthétiserait tous les enjeux fondamentaux de l’art, et il choisit la forme de la composition scénique. Il en résulte une étonnante création qui bouleverse tous les canons de la scène, qui défie sa propre mise en œuvre, en remodelant ses unités fondatrices (l’action, le personnage) et en éradiquant la fable dramatique. La scène de Kandinsky raconte moins qu’elle ne fait ressentir. Elle se propose comme un terrain expérimental sensitif propice à la vibration de l’âme de l’artiste, et la nôtre. L’évolution des formes visuelles et sonores, frappantes par leur suggestif mystère, trouvent des échos sur la scène d’aujourd’hui, qui permet des effets qui étaient irréalisables à l’époque de Kandinsky. Curieuse et radicale conception, comme insoucieuse de son application.

Françoise Dubor, maître de conférences à l'université de Poitiers, est spécialiste en littérature dramatique et en théorie théâtrale du XXe siècle.

28 € – ISBN : 9791037008442

