Florencia Dansilio, Le Théâtre argentin post-dictature (1983-2003)

Paris : L'Harmattan, 2020.

216 p.

EAN 9782343204406

23,50 EUR

Présentation de l'éditeur :

La scène théâtrale à Buenos Aires est aujourd'hui l'une des plus effervescentes et créatives de tout l'Occident. Issue d'une histoire ponctuée de transferts et d'appropriations culturels, elle a connu un essor inédit depuis la fin de la dernière dictature militaire en 1983. Pendant ces années marquées par des crises économiques et de fréquents revirements de politique culturelle, le théâtre argentin a consolidé sa place aussi bien dans le champ culturel que dans la géographie de la ville. Au croisement de la sociologie des arts et des études théâtrales, ce livre dresse un tableau minutieux d'un changement majeur dans les manières de faire et de penser le théâtre en Argentine. De l'analyse esthétique à la réflexion socio-politique, entre théâtre et société, il apporte également sa contribution à la compréhension d'une transformation plus générale des sensibilités et des modes d'action au sud de l'Amérique latine au tournant du siècle.

Florencia Dansilio est docteure en sociologie des arts (Université Paris III - Sorbonne Nouvelle) et post-doctorante du Labex CAP au CRAL (EHESS). Ses travaux scientifiques abordent le théâtre dans son rapport au politique et à la spatialité de la ville. Elle est également metteuse en scène et dramaturge.