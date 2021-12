Les émotions, telle une gigantesque vague, ont submergé la recherche contemporaine et viennent recouvrir les sciences humaines. Telle est du moins l'impression donnée par nombre de publications récentes et leurs échos médiatiques. Les émotions ne sont plus considérées comme quantité négligeable, ni comme un manque de maîtrise de soi, mais comme relevant d'une adaptation à l'existence humaine et d'une capacité à se mouvoir dans l'espace social. Des expressions aux allures de concepts : l'intelligence émotionnelle, la vie émotionnelle, la régulation émotionnelle, la force des émotions, d'autres encore, illustrent à la fois la fécondité des études et l'attrait exercé par les émotions.

Avec le soutien de la MSHS et de l'université de Poitiers.

SOMMAIRE

Préface de Georges Vigarello