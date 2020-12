Corps handicapés et corps mutilés dans la BD

Frédéric Chauvaud et Denis Mellier (dir.)

Presses universitaires de Rennes, 2020.

314 p.

25,00 €

ISBN : 978-2-7535-7977-4

Dans une perspective pluridisciplinaire, ce volume articule une histoire des représentations du handicap et de la mutilation et une réflexion sur les contraintes formelles que ces états du corps imposent à la bande dessinée. La bande dessinée contribue à révéler les stéréotypes et les partis pris culturels et sociaux qui déterminent un regard qui, souvent, conduit à ostraciser les corps handicapés et mutilés. À l’inverse, la BD permet aussi de lutter contre l’invisibilisation de ces corps. Elle présente des personnages dont les corps différents offrent des capacités d’action impensées, contribuant ainsi à modifier le point de vue porté sur eux.

Avec une postface de Jean-Philippe Martin.

Avec le soutien de l’université de Poitiers.

