POESIS réunit dans une anthologie-manifeste plus de cent cinquante auteurs qui rappellent la nécessité d’ « Habiter poétiquement le monde ». Cette expression empruntée à un célèbre vers du poète allemand Hölderlin, n’a jamais cessé depuis deux cents ans d’être citée ou commentée par des écrivains, des poètes et des philosophes de tous les pays. Les textes sont regroupés chronologiquement en cinq périodes : Le monde romantique avec Schlegel, Hölderlin, Novalis, Keats, Shelley, Wordsworth, Leopardi, Hugo, Lamartine, Sand, Liszt… Le monde post-romantique avec Emerson, Thoreau, Whitman, Nerval, Poe, Dickinson, Baudelaire, Rimbaud… Le monde de la modernité avec Apollinaire, Yeats, Rilke, Tagore, Pessoa, Lorca… Le monde du renouveau avec Breton, Cocteau, Ponge, Reverdy, Jouve, Arendt, Pasolini… Le monde contemporain avec Neruda, Le Clézio, Handke, Deguy, Bonnefoy, Jaccottet, White, Cheng, Bobin, Tesson et des personnalités d’autres personnes disciplines tels le sociologue Edgar Morin, l’astrophysicien Hubert Reeves et l’agriculteur biologiste Pierre Rabhi.

Les extraits sont choisis dans leur œuvre, mais aussi dans des documents moins connus, des lettres, des discours, des articles de presse ou des préfaces, révélateurs de leur engagement poétique.

« À quoi bon des poètes en temps de détresse ? » Cette question de Hölderlin prend aussi toute sa dimension dans le contexte bien particulier de la crise sanitaire que nous traversons aujourd’hui. Les poètes peuvent- ils nous aider à habiter autrement ce monde ? La réponse est sans nul doute dans les textes lumineux, emplis de sagesse, de profondeur, d’espoir aussi, des grands auteurs réunis. Cette anthologie-manifeste propose une éthique essentielle pour habiter le monde poétiquement, humainement et écologiquement, aujourd’hui plus que jamais.