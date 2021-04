Politiques de la destruction. Trois figures de l'hallucination en politique

François Bafoil

Hermann, 2021

*

182 p.

24 EUR

EAN : 9791037008329

*

Appliquées aux sciences sociales, les catégories de la psychanalyse permettent d’analyser l’action totalitaire et sa dérivée autoritaire en mettant en valeur ce qui est commun à tous les régimes qui s’en revendiquent : la destruction des cadres de l’espace et du temps ; leur substitution au profit d’une « sur-réalité » fantasmée ; un processus d’assignation des individus dans l’espace social en fonction de motions d’amour et de haine, que leur vouent les détenteurs de l’autorité. Qu’il s’agisse du bolchévisme stalinien, considéré ici comme la matrice de la "personnalité totalitaire", de sa version extrême avec l’État islamique et de celle, affadie, du parti dirigeant polonais "Droit et justice" (PiS), tous se caractérisent par la négation de la temporalité et de la distance, donc la négation des liens de causalité, le déplacement et la transformation des données de l’expérience. Autant de composantes propres à l’inconscient qui dans le rêve agit sur le donné factuel, le transforme, le nie et le reproduit sous une autre forme, plus conforme aux désirs du rêveur. C’est pourquoi les politiques qui en résultent peuvent s’apparenter à une hallucination.

