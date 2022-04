Édouard Glissant, Nadine Gordimer, Abdelkebir Khatibi, Valentin-Yves Mudimbe, Wole Soyinka : ces cinq théoriciens postcoloniaux ont en commun d’avoir renouvelé le genre de l’essai et d’en avoir fait un outil d’expérimentation littéraire. Revenant à la poétique de l’« entreglose » qu’avait développée Montaigne, Florian Alix montre comment l’essai postcolonial entend dérouter les catégories avant tout littéraires, mais aussi identitaires, nationales, politiques. À la fois intellectuel et écrivain, l’essayiste entend faire de l’écriture de soi une forme critique à même de penser l’universel. L’essai postcolonial est un genre-carrefour, un genre de la transgression, qui traite de la ségrégation, du Tout-monde et de notre rapport au commun.

Ces cinq essayistes postcoloniaux tirent parti de leur subjectivité pour porter un discours politique sur le monde, penser l’hybridité des cultures, défaire les rigidités nationales.

Table des matières :



Introduction

Cinq intellectuels emblématiques : écriture, savoir, prises de positions

L’essai postcolonial et les stratégies d’un genre indéfinissable

L’entreglose postcoloniale : quand une subjectivité

transforme les savoirs sur le monde

Reconfigurer les savoirs en contexte postcolonial

Chapitre 1. La subjectivité dans l’essai postcolonial : écriture de soi et figures du lecteur

Construction paradoxale de soi

Ethos et écriture du moi : le sujet de l’essai postcolonial

L’écriture de soi dans les littératures antillaises, subsahariennes et maghrébines

La subjectivité chez les théoriciens postcoloniaux

Subjectivité, écriture du « je » et questions éthiques

L’individu et le collectif

« Figure singulière » du collectif

« Étranger professionnel »

Le rôle des biographèmes dans l’essai

Le biographème comme exemplum :

fonction rhétorique et failles de l’analogie

Le biographème comme moteur de l’argumentation : dire ce qui échappe à la théorie

Essai, autobiographie, autoportrait

Pragmatique de l’essai postcolonial : la construction d’un lecteur pluriel

Protocoles scientifiques, rhétorique universalisante, conversation

Écrire pour un lecteur d’ici et d’ailleurs

Une pragmatique entre « attention » et « ravissement »

Chapitre 2. L’essai postcolonial comme forme critique

Critique professionnelle et critique d’écrivains

Essai, critique et sciences sociales : la confusion des genres

La critique littéraire dans le concert des sciences humaines

La société et la culture au prisme de la critique littéraire

Une approche perplexe des canons nationaux

Une critique postcoloniale fondée sur la différence

La déconstruction des canons littéraires nationaux

Métacritique et « exercice de perplexité »

La critique comme exercice de reconfiguration : du « texte-lecture » à la réécriture

Chapitre 3. La stratégie philosophique de l’essai postcolonial

Une littérature philosophique à l’« épistémè métisse »

L’essai et la question de la philosophie africaine

Philosophie africaine et affirmation culturelle

Réorganisation critique du champ philosophique africain

V. Y. Mudimbe : la « voie diagonale de l’essai » et la philosophie africaine

L’essai et la pensée arabe et musulmane

Tradition, modernité et esprit de réforme

« Islam critique » et « critique de la raison arabe »

Abdelkebir Khatibi : la philosophie comme stratégie

Les spécificités de la philosophie aux Antilles

Un héritage complexe

Philosophie et pluridisciplinarité

L’essai antillais et la philosophie : Wilson Harris et Édouard Glissant

Chapitre 4. L’essai postcolonial en tension avec l’ethno-anthropologie

La place cruciale de l’ethno-anthropologie pour les études postcoloniales

Les questionnements théoriques de l’ethno-anthropologie et la démarche de l’essai postcolonial

Subjectivité et référentialité

Une science de l’altérité ?

Historicité et co-temporalité

Terrain et travail : liens, déliaisons et déformations de l’ethno-anthropologie

Essai postcolonial et ethno-anthropologie :

emprunts et continuités

La tendance au métadiscours : un travail de bricolage

Genres, types, démarches : ambivalence et critique

La culture comme prétexte : figurations et réflexions

L’essai en miroir du récit de voyage

La dissolution de l’Ailleurs

Le voyage intellectuel

Déréaliser les lieux, voyager entre les cultures

Déjouer la référentialité : vers le non-lieu de « l’Inter »

Chapitre 5. Histoire, métahistoire et mémoire dans l’essai postcolonial

Historiographie et phénomène colonial

L’historiographie antillaise, subsaharienne et maghrébine à l’heure anticoloniale

Historiographie critique et théorie postcoloniale

Histoire et métadiscours historiographique dans l’essai postcolonial

Le fantôme de l’historiographie dans l’essai postcolonial : le refus du récit

L’histoire dans l’essai : médiation et transcription littéraires

« L’opération historiographique » de l’essai postcolonial

Une temporalité éclatée et polymorphe

Temporalités plurielles et juxtaposées

L’histoire spatialisée : trace et paysage

Cartographie et historiographie de l’inattendu :discontinu et continu de la temporalité

L’essai postcolonial comme lieu de mémoire multidirectionnelle

L’essai pour mémoire : témoignage indirect dans l’essai postcolonial

Reconfigurations subjectives de mémoires collectives

Conclusion. Politique de l’essai postcolonial

Bibliographie



Florian Alix est maître de conférences en littérature francophone à Sorbonne Université. Il a codirigé l’ouvrage Postcolonial Studies : mode d’emploi (Presses universitaires de Lyon, 2013) avec les membres du collectif « Write back ». Ses travaux portent sur les littératures francophones, africaines et caribéennes, sur les penseurs postcoloniaux et sur la prose d’idées.