Du 2 avril au 30 octobre 2022, le Musée Jean-Jacques Rousseau de Montmorency interroge la représentation du célèbre philosophe des Lumières à travers une exposition rassemblant une soixantaine de portraits.

Jean-Jacques Rousseau est une icône universelle : illustre représentant du siècle des Lumières, ses écrits et son apparence sont connus de tous.

Mais sait-on réellement à quoi il ressemblait ?



Jean-Jacques Rousseau a été portraituré par des artistes de renom. Son image s’est diffusée par le biais de grands modèles, reflétant les moments clefs de son histoire : philosophe célèbre et admiré, auteur exilé et persécuté, puis personnalité divinisée et adulée.



L’iconographie de Jean-Jacques Rousseau est riche de sens et source d’une grande production artistique et littéraire. Elle investit tous les foyers, des plus fortunés aux plus modestes, et tous les supports (peintures, sculptures, gravures, horloges, médaillons, assiettes…). C’est ce qu’on pourrait appeler la « Rousseaumania » qui perdure jusqu’à nos jours.



Cette exposition révèle un homme aux multiples visages à travers une sélection d’œuvres encore jamais sorties des réserves, et enrichie de prêts du domaine de Chaalis – Institut de France.

L’exposition se poursuit dans les jardins du Musée : des anecdotes insolites racontent les dessous des portraits du philosophe.

Le jeune public peut découvrir l’exposition de manière ludique grâce à deux livrets-jeux.

Une programmation culturelle, à l’attention de tous les publics, accompagne cette exposition.

Horaires : Du mardi au dimanche, de 14h à 18h. Fermé le 1er mai.

Tarifs : Visite guidée du musée + audioguide dans le jardin + exposition temporaire

- Plein tarif : 5,10 €

- Tarif réduit : 2,60 € (19/25 ans, agents de la Ville, Amis du Louvre, Cercle Navigo, porteurs d’un billet d’entrée acquitté au domaine de Chaalis)

- Gratuité : - de 19 ans, bénéficiaires des minima sociaux, invalides et leur accompagnateur, membres de la Fédération nationale et Route des maisons d’écrivains, ICOM, SIAM JJR, conférenciers nationaux.

Le Salon de thé du Musée Jean-Jacques Rousseau est ouvert un à deux dimanches par mois, d’avril à octobre (consulter le site internet).

Tarifs des formules Musée + Salon de thé :

- Musée tarif plein + Salon de thé* = 10 €

- Musée tarif réduit + Salon de thé* = 7 €

- Musée tarif gratuit + Salon de thé* = 5 €

* 1 pâtisserie + 1 boisson fraîche ou chaude (sodas, jus, thé, café)

Lieu : Musée Jean-Jacques Rousseau

5, rue Jean-Jacques Rousseau

95 160 Montmorency

01 39 64 80 13

www.ville-montmorency.fr

rousseau-museum@ville-montmorency.fr