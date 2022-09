Exposition organisée à l’occasion du 10e anniversaire du décès de l’écrivain

Sous les mots d’Henry Bauchau, il y a toujours des images.

D’une part, il y a celles qui l’inspirent : les tableaux de grands maîtres ou les créations de ses contemporains qui l’interpellent au point de les intégrer à ses écrits, ou d’engager une collaboration avec des plasticiens ou des photographes. Lui-même dessinateur et sculpteur amateur, Henry Bauchau entreprend de faire émerger ce qu’il appelle « les vérités de la main » et confie à ses dessins le rôle d’illustration de couverture de ses livres. En tant que psychanalyste et thérapeute, il encourage ses patients à pratiquer les arts plastiques en atelier. Son accompagnement du jeune Lionel donne matière au roman L’Enfant bleu (2005) et à des projets éditoriaux.

D’autre part, il y a les images que son écriture génère, depuis les illustrations graphiques ou photographiques de ses récits aux livres d'artistes et aux créations les plus improbables, telles cette marionnette de glace ou cette usine conçue par un architecte au départ du roman Œdipe sur la route (1990). Les innombrables adaptations scéniques et musicales déborderaient le cadre de la présente exposition.

L’exposition montre l’importance des images à l’origine du travail littéraire d’Henry Bauchau et la capacité de l’œuvre à générer chez autrui un imaginaire visuel innovant. Les vitrines sont organisées par thème : influences et inspirations picturales de l’écrivain, collaborations avec des artistes, travail plasticien exercé par l’auteur, initiatives extérieures de mises en images de ses textes.

Sont exposés aussi les résultats du concours organisé en 2022 à l'École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre portant sur des créations de narration graphique, des reliures ou des livres-objets : ils livrent le regard de la jeunesse contemporaine sur l’œuvre.

—

Exposition organisée par le Fonds Henry Bauchau de l’UCLouvain en collaboration avec les Archives et Musée de la littérature.

Commissaire : Myriam Watthee-Delmotte, Directrice de recherches du FNRS et Professeure émérite à l’UCLouvain, Membre de l’Académie royale de Belgique, Ayant-droit moral de l’écrivain.

Vernissage : 21.09.2022 à 18h. Remise du Prix Henry Bauchau de l’UCLouvain 2022 à la plasticienne Hélène MUGOT.

Finissage : 27.11.2022 à 15h. avec :

Création de L’Enfant bleu de Jean-Paul Dessy pour violoncelle, accordéon et baryton, sur le poème d’Henry Bauchau.

Sortie du volume d’hommage à l’écrivain de la Revue internationale Henry Bauchau (Presses universitaires de Louvain).

—

Info et réservations : 00 32 2 770 53 33 - info@wittockiana.org

WITTOCKIANA, 23 rue du Bemel – 1150 Bruxelles (Belgique)