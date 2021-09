Éveiller le coeur, cultiver l'esprit. Care, Education, Ecologie. Awakening the Heart, Cultivating the Mind: Care, Education, Ecology (Montpellier)

Université Paul-Valéry, Montpellier, France

Éveiller le coeur, cultiver l'esprit. Care, Education, Ecologie.

Awakening the Heart, Cultivating the Mind: Care, Education, Ecology

L’intention du colloque Éveiller le coeur, Cultiver l'esprit: Care, éducation, écologie (Montpellier, 22-26 novembre 2021) est d’ouvrir un espace réflexif et expérientiel sur le potentiel des éthiques et philosophies du care pour enrichir la réflexion collective sur les humanités écologiques ainsi que sur les pratiques et les théories de l’éducation dans un contexte de transition écologique. Il s’agit ainsi de faire dialoguer les chercheurs venant de plusieurs disciplines (médecine, psychologie, écologie,sciences de l’éducation, études littéraires et artistiques, entre autres) et des praticiens (notamment les enseignants, les formateurs, les soignants mais aussi tous les professionnels intéressés par la thématique du colloque) sur ces interactions potentiellement fécondes entre care, éducation et écologie.

Le colloque s’inscrit ainsi dans une démarche de recherche action visant à renforcer les liens entre sciences et sociétés en rapprochant les chercheurs (impliqués dans l’action) et les praticiens (engagés dans une théorisation de leurs pratiques). L’objectif du colloque est également de mener une analyse réflexive sur des expériences de recherche, d’éducation et de formation conduites au niveau local et national (pôles de Montpellier et de Paris notamment) en les faisant dialoguer avec d’autres initiatives au niveau international (programme de recherche Econarrative, Italie, Espagne, Chili, Suisse, Suède, USA, Grande-Bretagne, Tunisie, Canada). Les formats ‘atelier’ et ‘table ronde’ seront privilégiés afin d’assurer au mieux cette mise en relation entre théories et pratiques.

Langues du colloque: Français et Anglais avec traduction.

Distanciel et présentiel, gratuit pour les étudiants et personnes sans revenus.

avec le soutien de UR ReSO, Université Paul-Valéry, LIRDEF, MUSE, Université de Montpellier, CRI, Université de Paris, Maison des Sciences de l'Homme, MSH-SUD Montpellier.

Programme détaillé du colloque

22 novembre 2021

Auditorium (Saint Charles 2)

14h-14h30 Introduction au colloque : François Taddei, Cloé Brami, Angela Biancofiore, Franck Zenasni, Clément Barniaudy

14h30-17h Présentation des réalisations des étudiants et des élèves & discussions

17h30 Concert

23 novembre

Auditorium (Saint Charles 2)

10h-12h Présentation des réalisations des étudiants et des élèves & discussions

14h–15h Cambiare il modo di pensare per cambiare il modo di essere: aver cura del mondo (Changer la manière de penser pour changer la manière d’être : prendre soin du monde)

Luigina Mortari, Professeure des Universités en sciences de l’éducation, Université de Vérone (Italie) (en italien avec traduction en anglais et français)

15h–16h Éducation, écologie et care

François Taddei, cofondateur et directeur du CRI, DR INSERM (en français avec traduction en anglais)

16h–17h Compassion in education (La compassion en éducation)

Paloma Sainz, Fondatrice et directrice de la Fondation ‘All One project’ (Saragosse, Espagne) (en anglais avec traduction en français)

Mercredi 24 novembre 2021

Auditorium (Saint Charles 2)

8h30-9h Accueil des participants

9h - 9h30 Ouverture du colloque par les organisateurs et directeurs d’Unités de recherche

9h30-10h30 Cultiver l'interdépendance positive : prendre soin de soi, des autres et de l'environnement

Conférence-débat de Rebecca Shankland, Professeure des universités en psychologie du développement, DIPHE, Université Lyon (en français avec traduction en anglais)

(présentation par C. Barniaudy)

11h-12h30 Table ronde La relation à soi et aux autres dans le soin : approches réflexives pour l’enseignement au sein des formations de santé

(en français avec traduction en anglais)

Modératrices:

Cloé Brami , Médecin oncologue, enseignante et doctorante, CRI - Université de Paris, LaPEA; chercheuse associée ReSO, Université Paul-Valéry Montpellier

, Médecin oncologue, enseignante et doctorante, CRI - Université de Paris, LaPEA; chercheuse associée ReSO, Université Paul-Valéry Montpellier Marie-Aude Piot, Médecin Pédopsychiatre, Praticien hospitalo-universitaire, Institut Mutualiste Montsouris, Université de Paris

Intervenants:

Cécile Badoual , Vice-présidente innovation pédagogique, PU-PH Médecin Anatomopathologiste, Professeure des Universités en médecine, Université de Paris APHP HEGP

, Vice-présidente innovation pédagogique, PU-PH Médecin Anatomopathologiste, Professeure des Universités en médecine, Université de Paris APHP HEGP Isabelle Galichon, Docteure en Littérature française, chercheuse associée TELEM Université de Bordeaux, membre de l'Institut de Médecine Intégrative et Complémentaire (IMIC) du CHU de Bordeaux

Docteure en Littérature française, chercheuse associée TELEM Université de Bordeaux, membre de l'Institut de Médecine Intégrative et Complémentaire (IMIC) du CHU de Bordeaux Bé atrice Lognos , Médecin, Maître de conférences, Université de Montpellier, Faculté de Médecine

, Médecin, Maître de conférences, Université de Montpellier, Faculté de Médecine Nazanin Moghbeli , médecin chef de service de soins intensifs Einstein Medical Center, et Artiste peintre en résidence à Thomas Jefferson University, Philadelphie (USA).

, médecin chef de service de soins intensifs Einstein Medical Center, et Artiste peintre en résidence à Thomas Jefferson University, Philadelphie (USA). Silvia Rossi, Docteure en Études Italiennes, chercheuse EA 4360 APEMAC, Université de Lorraine.

12h30-14h Pause repas

et 13h30 Sieste flash (20 minutes)

Ateliers parallèles sur inscription

14h-15h

Atelier 1. salle 002-Kouros : L'expérience des tout-petits en temps de pandémie, témoignages en images avec le collaboratoire de recherche sur la petite enfance Premiers Cri représenté avec Lisa Jacquey, docteure en sciences cognitives, CRI Université de Paris et Marion Voillot, doctorante en design, CRI Univ. de Paris.

Atelier 2. salle 003-Caryatides : Développement des projets professionnels chez des personnes éloignées de l’emploi: expériences des ateliers “intelligence émotionnelle” et “expédition nature” (PIC Ministère du travail) avec Macarena-Paz Celume, Docteure en psychologie, Chercheuse affiliée LaPEA Université de Paris & Omar Kamara, coordinateur pédagogique, CRI – Université de Paris.

Atelier 3. Auditorium (Saint Charles 2) : Méditation - Présence attentive et Culture du care dans le domaine de la santé avec Cloé Brami, Médecin oncologue, responsable de l’enseignement « médecine et méditation » à l'Université de Paris. Enseignante et doctorante, CRI - Université de Paris, LaPEA; chercheuse associée ReSO, Université Paul-Valéry Montpellier.

15h-16h

Atelier 4. Auditorium (Saint Charles 2): Development of social and emotional competencies in primary school children through a drama pedagogy training: The Emoted Program avec Franck Zenasni, Professeur des Universités, LaPEA CRI Université de Paris & Macarena-Paz Celume, Docteure en psychologie, LaPEA Univ. Paris.

Atelier 5. salle 002-Kouros : Médecine, méditation, narration avec Isabelle Galichon, Docteure en Littérature française, Chercheuse associée à l'EA TELEM (Université Bordeaux-Montaigne) et à l'Institut de Médecine Intégrative et Complémentaire (CHU de Bordeaux) et François Tison, PU-PH de neurologie, Responsable de l’Institut des Maladies Neurodégénératives-Clinique (IMNc), Coordonnateur du Centre d’Excellence Maladies Neurodégénératives (BIND), Cofondateur de l'Institut de Médecine Intégrative et Complémentaire.

Atelier 6. salle 003-Caryatides : Yoga et présence attentive à l’école élémentaire : pratiques et enjeux en période de transition avec Ulrika Dezé, Enseignante de yoga, Doctorante à la FAPSE- CIDE Université de Genève.

Atelier 7. salle 006-Panathénées : Les humanités écologiques pour une éducation transformative avec Angela Biancofiore, Professeure des universités en études italiennes, UPVM ReSO, Agata Jackiewicz, Professeure des universités en sciences du langage, Vice-Présidente déléguée à la transition écologique, UPVM PRAXILING et Bénédicte Meillon, Maître de conférences, CRESEM, Université de Perpignan.

16h-16h30 Pause de l’après-midi

Auditorium (Saint Charles 2)

16h30-18h. Table ronde Covid-19, care, éducation et santé

(en français avec traduction en anglais)

Franck Zenasni (modérateur), Professeur des Universités en psychologie, Directeur du programme Learning science (master AIRE), LaPEA CRI - Université de Paris

(modérateur), Professeur des Universités en psychologie, Directeur du programme Learning science (master AIRE), LaPEA CRI - Université de Paris Imane Baiz, Chef du projet européen de recherche-action ‘Réalise tes rêves’ (RtR), ‘Outreach & Pedagogy unit’, CRI - Université de Paris

Chef du projet européen de recherche-action ‘Réalise tes rêves’ (RtR), ‘Outreach & Pedagogy unit’, CRI - Université de Paris Anne-Lise Dauphin é-Morer, Doctorante INRAE LaPEA CRI

Doctorante INRAE LaPEA CRI Muriel Mambrini, Directrice de recherche INRAE, Chargé de mission ‘Innovation’ au collège de direction d’INRAE, directrice de l'Ecole Doctorale ‘Frontières de l'Innovation en Recherche et Education’, CRI Université de Paris

Jeudi 25 novembre 2021

salles des colloques 1

8h45-9h15. Une pause sophrologie pour se centrer et se ressourcer avec Anne Latger, Université Paul-Valéry Montpellier (en français)

8h45 - 9h15. Gently waking up body and mind with Patrizia Tavormina, Université de Montpellier (salle 002-Kouros) (en anglais)

9h30-10h30 Education for the Future

Conférence-débat de Satish Kumar, Fondateur du Schumacher college, écrivain et journaliste, rédacteur en chef du magazine Resurgence & Ecologist (Grande-Bretagne) :

(présentation par A. Biancofiore)(en anglais avec traduction en français)

10h30 -11h Pause du matin

11h - 12h30 Table ronde Les narrations de l’anthropocène : retour d’expériences sur le projet international de recherche-action Econarrative (MSH-SUD)

(en français avec traduction en anglais)

Modérateur Julien Mary (Maison des Sciences de l’Homme de Montpellier)

Intervenants :

Angela Biancofiore , Professeure des Universités en études italiennes, ReSO Université Paul-Valéry, Montpellier

, Professeure des Universités en études italiennes, ReSO Université Paul-Valéry, Montpellier Marie Gola , Professeure de Lettres - Lycée Champollion Lattes, Chargée de mission DAAC Rectorat de Montpellier

, Professeure de Lettres - Lycée Champollion Lattes, Chargée de mission DAAC Rectorat de Montpellier Clément Barniaudy, Maître de conférences en géographie, LIRDEF, Université de Montpellier

Maître de conférences en géographie, LIRDEF, Université de Montpellier Vittorio Valentino, Docteur en études italiennes, Maître assistant, ReSO, Université La Manouba de Tunis (Tunisie)

Docteur en études italiennes, Maître assistant, ReSO, Université La Manouba de Tunis (Tunisie) Carla Benaglio, Enseignante et chercheuse, Vice-présidente du "Centro de Desarrollo Educacional", Universidad del Desarrollo Santiago de Chili, Faculté de Médecine (en visioconférence) et Laura Menatti, Chercheuse postdoctorale, Département de philosophie, Université du Pays Basque, UPV/EHU (San Sebastián), Espagne.

Enseignante et chercheuse, Vice-présidente du "Centro de Desarrollo Educacional", Universidad del Desarrollo Santiago de Chili, Faculté de Médecine (en visioconférence) et Chercheuse postdoctorale, Département de philosophie, Université du Pays Basque, UPV/EHU (San Sebastián), Espagne. Hélène Souchu, Médecin de soins palliatifs et Cloé Brami, CRI Univ. Paris.

Médecin de soins palliatifs et CRI Univ. Paris. Annette Vernazobres, Professeure de Lettres modernes (collège Jacou), Doctorante en Littérature française

Professeure de Lettres modernes (collège Jacou), Doctorante en Littérature française Marco Ubbiali, Enseignant-chercheur en sciences de l’éducation, Université de Vérone (Italie)

12h30-14h Pause repas

Ateliers parallèles sur inscription

14h-16h

- Atelier 1. salle des colloques 1 : Se reconnecter au vivant - Atelier de transition relationnelle avec Marianne Claveau, Formatrice-facilitatrice, Erasme, OR2D Université Clermont Auvergne, Université Paul-Valéry Montpellier.

- Atelier 2. salle 002-Kouros : Théâtre forum. Enseigner : une opportunité de rencontre en humanité ? avec Françoise Morato-Lallemand, Maître de conférences à la Faculté des Sciences, Université de Montpellier, et Laurène Grangette, Formatrice-comédienne, Association Etincelle, Montpellier.

14h-15h

- Atelier 3. salle 003-Caryatides : L'écoformation et le care en boucle réciproque ou comment le monde prend soin de nous avec Orane Bischoff, Ingénieure d’Étude, institut Agro Florac & doctorante LIRDEF UM, et Pascal Galvani, Professeur émérite, UQAR Centr’ERE (Canada).

- Atelier 4. salle 006-Panathénées : Prendre soin sans ego, ce que les non humains nous apprennent avec Muriel Mambrini, Directrice de recherche INRAE CRI, et Anne-Lise Dauphiné-Morer, Doctorante INRAE LaPEA CRI Univ. Paris.

15h -16h

- Atelier 5. salle 003-Caryatides : Les forest schools en France : une réinvention de l’animation nature avec une nouvelle approche pédagogique, la pédagogie par la nature (PPN) avec Roland Gérard, co-fondateur du réseau École & Nature (REN) et du Collectif Français pour une Education à l’Environnement vers un Développement Durable (CFEEDD), membre du CA du Réseau de Pédagogie par la Nature (RPPN).

- Atelier 6. salle 006-Panathénées : Capital émotionnel, créativité et apprentissage transformationnel: la pédagogie collaborative et la pratique de la pleine conscience pour une bienvivance, avec Bénédicte Gendron, Professeur des universités en sciences de l’éducation, LIRDEF, Université Paul-Valéry Montpellier.

16h-16h30 Pause de l’après-midi

Salle des colloques 1

16h30-18h. Table ronde Care et éducation à l’environnement

(en français avec traduction en anglais)

Modérateurs : Clément Barniaudy, Maître de conférences en géographie, LIRDEF, Université de Montpellier & Orane Bischoff, Ingénieure d’Etude, l’institut Agro de Florac & doctorante LIRDEF, Université de Montpellier.

Intervenants :

Jean-Marc Lange , Professeur des Universités en sciences de l’éducation, LIRDEF, Université de Montpellier

, Professeur des Universités en sciences de l’éducation, LIRDEF, Université de Montpellier Dominique Cottereau , coordinatrice du Réseau d’Éducation à l’Environnement en Bretagne (REEB), docteure en sciences de l’éducation, professeure associée, IUT Université de Tours

, coordinatrice du Réseau d’Éducation à l’Environnement en Bretagne (REEB), docteure en sciences de l’éducation, professeure associée, IUT Université de Tours Roland G érard , co-fondateur du réseau Ecole & Nature (REN) et du Collectif Français pour une éducation à l’environnement vers un développement durable (CFEEDD)

, co-fondateur du réseau Ecole & Nature (REN) et du Collectif Français pour une éducation à l’environnement vers un développement durable (CFEEDD) Marjorie Madeo, Professeure de Lettres au collège-lycée français Saint-Louis de Stockholm (Suède), membre du collectif ‘Enseignant pour la Planète’ (EPLP)

Vendredi 26 novembre 2021

salle des colloques 1

8h45-9h15 Gently waking up body and mind with avec Patrizia Tavormina, Université de Montpellier (en anglais)

8h45-9h15 Séance de Yoga avec Ulrika Dezé, Université de Genève (en français)(salle 002-Kouros - St Charles 2)

9h30-10h30 Happy Schools : du souci de soi, des autres et de la planète

Conférence-débat de Ha Vinh Tho, Docteur en sciences de l’éducation de l’Université de Genève, Fondateur d’Eurasia Learning Institute for Happiness and Wellbeing, Fondateur de l’ONG ‘Eurasia Foundation’, co-fondateur et ancien directeur des programmes du Centre du Bonheur National Brut au Bouthan.

(présentation: Marianne Claveau)

10h30-11h Pause du matin

11h-12h30 Table ronde Care et éducation socio-émotionnelle

Modératrice Madeleine Voga, MCF Université Paul-Valéry Montpellier, ReSO

Intervenants :

Juan Adroher, Doctorant ATER ReSO, Université Paul-Valéry, Montpellier

Doctorant ATER ReSO, Université Paul-Valéry, Montpellier Fatima Tamayo , Neuropsychologue, professeure associée en neuroéducation, Université de Valladolid, Campus de Yutera, Palencia (Espagne)

, Neuropsychologue, professeure associée en neuroéducation, Université de Valladolid, Campus de Yutera, Palencia (Espagne) Kimberly Schonert-Reichl, Professeure en psychologie, Chaire SEL, University of Chicago, Illinois (USA)

Professeure en psychologie, Chaire SEL, University of Chicago, Illinois (USA) Federica Valbusa, Docteure en sciences de l’éducation, chercheuse associée et enseignante, Université de Vérone (Italie)

Docteure en sciences de l’éducation, chercheuse associée et enseignante, Université de Vérone (Italie) Angela Biancofiore, Professeure des universités, ReSO, Université Paul-Valéry, Montpellier

12h30–14h Pause Repas

14h-16h Communication NonViolente, care et éducation

Conférence-atelier de Catherine Schmider, Formatrice, coordinatrice nationale de l’association Déclic - CNV & Education (en français avec traduction en anglais)

16h-16h30 Pause de l’après-midi

16h30–18h Conclusion du colloque