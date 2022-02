Eugène Labiche



Théâtre complet. Tome I



édition de Janice Best, Agnès Sandras, Mariel O'Neill-Karch, Marie-Pierre Rootering et Ignacio Ramos-Gay



sous la direction d'ensemble de Dominique Laporte



transcripteur : Guilherme Proença



Présentation :



Une édition de cinquante-sept pièces d’Eugène Labiche fut publiée en dix tomes chez Calmann-Lévy en 1878-1879. Les sept pièces du tome 1 font l'objet dans le présent ouvrage de la première édition critique comprenant des transcriptions de partitions pour des premières représentations et un relevé des variantes manuscrites.



Table des matières