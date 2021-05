Études littéraires, vol. 50-1

«Enjeux contemporains du patrimoine littéraire.

Genèse et déclin des collections de monographies illustrées»,

sous la direction de René Audet et David Martens

Université Laval, 2021.

EAN13 : 9782920949911.

À la suite de « Poètes d’aujourd’hui », série pionnière lancée par Pierre Seghers en 1944, l’émergence et le développement de collections de monographies illustrées consacrées aux écrivains ont constitué, en littérature francophone, une des tendances de fond des Trente Glorieuses, avec une prolongation jusque dans les années 1980-1990. Essoufflé, ce véritable écosystème éditorial a alors cédé le pas aux tentatives d’adaptations et de relances.

Le présent numéro d’Études littéraires s’intéresse aux mutations profondes qu’ont connues les collections monographiques au cours des quarante dernières années ainsi qu’à la manière dont la figure de l’écrivain contemporain comme être culturel patrimonial s’est construite et a évolué. Par l’analyse de plusieurs collections – dont « Écrivains de toujours », « Les Contemporains », « Poètes d’aujourd’hui », les « Albums de la Pléiade », « Les Singuliers » ou « Auteurs » –, les articles composant ce dossier dévoilent l’évolution du traitement concédé aux auteurs, à l’écriture et à ses enjeux, ainsi qu’à l’iconographie, de même que les différents processus par lesquels ces collections se sont renouvelées. Le numéro présente également un riche entretien avec Bruno Doucey, directeur de « Poètes d’aujourd’hui » durant les dernières années d’existence de la collection, qui témoigne des difficultés rencontrées par les éditeurs de ce type de livres pendant la période contemporaine.

Si, au cours des quarante dernières années, les collections monographiques consacrées aux écrivains n’ont pas connu le même rayonnement que dans les décennies d’après-guerre, elles reflètent par ailleurs, à la lumière de ce dossier d’Études littéraires, les enjeux, et les défis aussi, auxquels le monde de l’édition est de nos jours confronté.

