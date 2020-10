Marie-Madeleine Bertucci,

Étude grammaticale et stylistique de textes de langue française. Capes et agrégation de lettres modernes

UGA (Éditions de l’Université Grenoble Alpes)

Collection : Didaskein

isbn : 978-2-37747-193-5

issn : 2102-4596

383 p. — 25 €

L'ouvrage propose une étude grammaticale et stylistique de sept textes littéraires de langue française, représentatifs des principaux genres et courants de la littérature française du XVIe au XXe siècle.

La démarche suivie est celle des sujets proposés à l’épreuve de français moderne du CAPES et de l’agrégation de lettres modernes. Les questions abordées sont également l’occasion d’approfondissements théoriques et de rappels définitionnels car, sans négliger les aspects méthodologiques, l’ouvrage vise aussi à réunir un ensemble de savoirs nécessaires aux études de langue et de littérature françaises souvent peu accessibles aux étudiants.

En cela, il peut répondre à la demande d’un large public désireux d’approfondir ces deux champs des sciences humaines.

