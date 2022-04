Adresse : Bâtiment des Forces Motrices, Cité du Design, Saint-étienne

Journée d’étude interdisciplinaire en lettres, arts, arts appliqués



Jeune recherche et création



Comment les arts mobilisent-ils leurs méthodes et moyens pour donner à voir vies humaines et santé des écosystèmes entremêlées ? Comment contribuent-ils ou peuventils contribuer à une problématisation de la justice environnementale ? En quoi les contextes de production, de diffusion et de réception, mais aussi la critique, littéraire ou artistique, influent-ils sur la dimension politique de ces oeuvres ?



9h00-9h30 Introduction



Saisir la catastrophe, lire les bouleversements



Modération : Jade Herbert et Florent Barthe



9h30-10h00 Le spectacle de l’effondrement au service d’un désintérêt climatique.



Katia Kurceba, professeure de philosophie et doctorante en philosophie et sciences de l’art.

Université Aix-Marseille LESA Labo d’Etudes en Sciences des Arts (EA3274)



10h-10h30 Les ambivalences de la critique écologique des technologies dans le cinéma grand public : une

approche écocritique.



Jean Autard, doctorant en anthropologie.

EHESS - Marseille , Centre Norbert Elias



10h30-11h00 Le miroir d’un « monstre » carbone : lecture de quelques pétrofictions francophones contemporaines.



Marie Bouchereau, doctorante en littérature comparée

Université Jean Monnet, UQAM



11h-11h30 Pause



Témoigner et lutter

Modération : Marie Bouchereau et Jonathan Tichit



11h30-12h "Sauvages et arriéré.e.s" : communautés paysannes autarciques et architectes modernes.



Delphine Hyvrier, doctorante en Arts Industriels

Université Jean Monnet, ESADSE



12h00-12h30 L’expression artistique des militant.e.s pour le climat : responsabilité et catastrophe.



Emeline Baudet, docteure en littérature comparée,

Université Sorbonne Nouvelle, THALIM



12h30-14h30 Pause déjeuner



Vivre avec l’accident

Modération : Pierre Dumas et Noémie Cursoux



14h30-15h00 L’Art de vivre après la catastrophe : la pensée écocritique dans Trace of Breath (2015) de Haruka Komori.



Aya Motegi, doctorante en cinéma

Université Paris Cité, LARCA



15h00-15h30 À la recherche de l’adaptation. Esquisse d’une représentation alternative de l’adaptation aux changements climatiques.



Sophie Dulau, Marie Banatre Klima, architecte-paysagiste, architecte-ingénieure



15h30-16h00 Présentation du projet de recherche «Renouer».



Jean-Sébastien Poncet, designer,

chercheur associé au Deep Design Lab



16h00-16h30 Zéro déchet. Repenser l’articulation déchets /esthétique / éthique. Une démarche d’éco-création.



Alexandre Melay, artiste-chercheur, docteur en arts et esthétique

Université de Lyon/Saint-Etienne, ENSBA

Exposition "À l'intérieur de la production"

Commissariat d’Ernesto Oroza avec la participation des étudiant·e·s du Cycle de Recherche en Design. À l’intérieur de la Production est une exposition d’un nouveau genre. En accès public, elle est conçue pour accueillir des débats, faciliter l’expression des points de vue, les conversations et leur mise en forme sur la production croissante d’objets. Le design, partie prenante de ce modèle, est interrogé dans sa capacité à amorcer ou accompagner des bifurcations profondes sur ce qui est produit et comment : s’agit-il de produire autrement ? Réparer ? Ne plus produire ? Détourner les objets ? Réinventer ? Cette exposition met en scène la recherche en design en combinant des investigations concrètes, historiques et ethnographiques, des ateliers, des activités culturelles et des performances de designers et d’artistes pour appréhender cette question complexe. S’éloignant volontairement des codes classiques d’une exposition, la scénographie et les objets présentés évoluent sous l’effet des usages et des besoins de la programmation, véritable clef de voûte de cette exposition-assemblée. Les objets ont souvent une double fonction. Ils sont un support pour montrer les résultats des recherches en design, mais ils sont surtout mis à disposition des visiteurs pour être utilisés et réinventés.

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Marie Bouchereau (organisatrice), doctorante en littérature comparée, Université Jean Monnet

Sara Buekens, docteure en littérature française, University of Idaho, Ghent University

Alice Desquilbet, docteure en littérature et civilisation française, Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle

Matthieu Duperrex, MCF en Sciences Humaines et Sociales Inama, ENSA Marseille

Delphine Hyvrier (organisatrice), doctorante en arts industriels, Université Jean Monnet, ESADSE

Jonathan Tichit (organisateur), doctorant en esthétique et sciences de l’art, Université Jean Monnet

Pierre Suchet, photographe



MODÉRATION

Florent Barthe, designer, coordinateur de l’exposition à l’Intérieur de la Production

Pierre Dumas, photographe documentaire

Noémie Cursoux, doctorante en Arts, Université Aix-Marseille, ESADSE

Jade Herbert, designer, coordinatrice de l’exposition à l’Intérieur de la Production



Manifestation organisée par alt.516, association de doctorant·e·s stéphanois·e·s.



Cette journée d’étude a bénéficié du soutien de l’ED3LA, du laboratoire ECLLA, du Deep Design Lab et de l’ESADSE.