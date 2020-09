Essays in French Literature and Culture, n° 57 :

"Identité et environnement"

UWA, 2020. EAN13 : 18357040.

Sommaire :

Nadine Gassie, Les enjeux des repérages situationnels dans la traduction : le cas de Tim Winton et de David Malouf

Jean Anderson et Marie-Laure Vuaille-Barcan, Enjeux et défis de la traduction de l’environnement dans des œuvres littéraires australiennes et néo-zélandaises

Adina Balint, Croisements de l’identitaire, du nomadisme et de l’environnement dans la littérature francophone contemporaine du Canada

Kate Averis, Environmental Degradation and Fractured Identities in Nancy Huston’s Canadian Ecotexts

Françoise Grauby, Corambé, Nohant, Sand : une écologie de la création

Raji Vallury, Space, Landscape, and the Aesthetic Sensorium in Germinie Lacerteux

Clément Extier, La “terre éventrée” des “provinces dévorées par les horreurs du feu” : anéantissement et reconstruction de l’environnement dans Interrogation de Pierre Drieu La Rochelle

Hélène Jaccomard, Sémiologie du bric-à-brac : les objets, marqueurs d’identité, dans l’œuvre de Yasmina Reza

Gillian Dooley, Jane Austen and the Music of the French Revolution

*

Pour commander la revue papier (20,65AUD plus 8AUD frais de port) ou électronique (format pdf, 18AUD, sans frais de port): https://payments.uwa.edu.au/EssaysinFrenchLiterature/menu