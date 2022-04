Le conflit et la guerre sont deux termes que l’on utilise parfois indifféremment, mais qui ne sont en aucun cas synonymes. Les études recueillies dans ce volume mettent l’accent sur la transformation de l’un en l’autre, tout en revenant sur ce que l’on appelle la littérature de guerre, à travers l'examen de « théâtres » – un terme étrangement littéraire – répartis de-ci, de-là, sur la planète.

La caractéristique principale de notre approche a consisté à accorder davantage d’attention à la notion d’espace qu’à celle de temps, dans une logique souvent géocritique.

Voilà pourquoi Espaces de conflits et textes de guerre. Tracer une géographie des oppositions apporte sa contribution à l'ample réflexion gravitant autour du Spatial Turn.

Table des matières :

Introduction : L’espace, le lieu, la guerre - Bertrand WESTPHAL

AFRIQUE

- Le grotesque sexuel comme prolongement de la guerre chez Sony Labou Tansi - Urban NDOUKOU

AMÉRIQUES

- Espaces de guerre, espaces d'images : le Cinema Novo face à la fin de la démocratie (O Desafio de Paulo César Saraceni et Terra em transe de Glauber Rocha) - Nicolas PIEDADE

- Cartographie littéraire : entre l’espace de l’époque coloniale et l’espace des guerres d’indépendance en Amérique latine - Julia Isabel EISSA OSORIO

- On a chanté vos batailles. Les conflits sud-américains dans la musique de The Clash, Manu Chao et Modena City Ramblers - Giovanni Pietro VITALI

ASIE

- Pour un espace des possibles : la transgression des frontières, espace de résistance et de recréation identitaire dans Les échelles du Levant d'Amin Maalouf - Amandine GUYOT

- Conflits, paysage et SIG ; la dimension spatiale de la « Question d’Orient » et du « Grand Jeu » selon les textes du renseignement militaire russe au XIXe siècle - Antoine GAUTHIER-TREPANIER

EUROPE

- La France vue par le Héraut Berry au temps de la guerre de Cent Ans - Alexandre NOGUERA

- Entre demeurer et survivre : les paysages liminaux du Néoréalisme - Ana STEFANOVSKA