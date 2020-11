Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation ? (1882).

Commentaire suivi de Genèse et postérité : de l’Empire à la nation par Maya Boutaghou,

Honoré Champion, collection "Textes critiques français", 2020.

EAN13 : 9782745354075 — 230 p. — 39 eur.

Qu’est-ce qu’une nation ? a une vie bien étrange qui rappelle celle des textes dont tout le monde a entendu parler mais que peu ont vraiment lu. Pourtant Renan a fait du discours son testament intellectuel. Ce texte et sa traduction en anglais (1896) ont servi de fondement à la discussion autour de l’idée majeure de nation en France et dans le monde anglo-saxon. Le discours n’appartient donc pas à la seule tradition critique française, mais fait partie du patrimoine littéraire, critique et philosophique mondial. Renan, philosophe orientaliste, propose une définition visionnaire qui impose un réexamen régulier de ce qui constitue une nation qui ne peut être imposée mais qui réalise « le désir clairement exprimé de continuer la vie commune ».

Maya Boutaghou, Associate Professor à l’Université de Virginie, est l’auteure d’Occidentalismes, romans historiques postcoloniaux et identités nationales (Honoré Champion, 2016). Elle a édité et co-édité plusieurs numéros de revues (Esprit créateur, Sites, Cultural Dynamics). Ses travaux portent sur la littérature comparée et la théorie culturelle coloniale et postcoloniale des XIXe et XXe siècles.

