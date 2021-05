Ernest Renan et Marcellin Berthelot

Correspondance

édition de Marine Riguet

Paris, Classiques Garnier, coll. Correspondances et mémoires, 2021

*

EAN : 9782406109808

645 pages

58 €

*

La correspondance d’Ernest Renan et Marcellin Berthelot est à la fois le témoignage d’une amitié extraordinaire et le document d’une époque. Cette nouvelle édition enrichie permet de mettre au jour le dialogue unique entre deux figures majeures qui ont marqué le XIXe siècle dans les champs intellectuel, scientifique et politique.

Table des matières