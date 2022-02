Le Vrai Croyant (The True Believer) est un des classiques les plus provocateurs de la pensée sociale, devenu depuis sa parution en 1951, un véritable best-seller et un ouvrage influent.

Il est l’œuvre d’Eric Hoffer, docker et grand lecteur, et a été écrit au cours des années 1940 dans les gares de triage de San Francisco.

Hoffer y dessine une théorie remarquablement suggestive du type de changement social qu’il résume sous le nom de « mouvement de masse ».

À l’aide d’exemples concrets tirés d’un large éventail historique, l’esprit du fanatique et la dynamique des mouvements de masse y sont méthodiquement analysés. D’où viennent-ils ? D’une tentative désespérée pour compenser le manque de sens de la vie ; d’une régression – entraînée par la vitesse des changements – de la maturité de ceux qui ont grandi dans une société différente. Sont-ils identiques ? Qu’ils soient politiques ou religieux, radicaux ou réactionnaires, les mouvements de masse sont interchangeables car l’important est de faire partie du mouvement.

Hoffer est bref, lisible et perspicace. Comment devient-on fanatique ou pas ? Lisez Hoffer.

Feuilleter l'ouvrage…

*

Eric Hoffer (1902-1983) était autodidacte. Refusant l’étiquette d’intellectuel, il considérait les marginaux comme les pionniers de la société. Issu d’une famille d’immigrants alsaciens, il craint, enfant, de devenir aveugle. Cette peur le transforme en lecteur compulsif, notamment de Montaigne qu’il admire. Sa vie est faite de petits riens : vendeur d’oranges, chercheur d’or, serveur dans des restaurants, ouvrier agricole itinérant… Après Pearl Harbor, il travaille comme docker à San Francisco pendant vingt-cinq ans. Auteur de plus de dix livres, dont The Passionate State of Mind, The Ordeal of Change et The Temper of Our Time, Eric Hoffer a reçu la médaille présidentielle de la liberté en 1983.

*

TABLE DES MATIÈRES

Préface



Ire Partie. LE POUVOIR D’ATTRACTION DES MOUVEMENTS DE MASSE

Chapitre I. Le désir de changement

Chapitre II. Le désir de vocations de rechange

Chapitre III. Le caractère interchangeable des mouvements de masse





IIe Partie. LES CONVERTIS EN PUISSANCE

Chapitre IV. Le rôle des indésirables dans les affaires humaines

Chapitre V. Les pauvres

Les nouveaux pauvres

Les pauvres désespérés

Les pauvres libres

Les pauvres doués du génie créateur

Les pauvres encadrés

Chapitre VI. Les inadaptés

Chapitre VII. Les égoïstes forcenés

Chapitre VIII. Les ambitieux confrontés à des chances illimitées

Chapitre IX. Les minorités

Chapitre X. Les gens qui s’ennuient

Chapitre XI. Les pécheurs





IIIe Partie. L’ACTION AU COUDE À COUDE ET LE DÉSIR DE SE SACRIFIER POUR LA CAUSE



Chapitre XII. Préface

Chapitre XIII. Les facteurs qui tendent à promouvoir le désir de se sacrifier

La dépersonnalisation au sein d’une collectivité

La fiction

Le désaveu du présent

« Les choses qui ne sont pas »

La doctrine

Le fanatisme

Les mouvements de masse et l’armée

Chapitre XIV. Les agents d’unification

La haine

L’imitation

La persuasion et la contrainte

Le rôle du chef

L’action

La suspicion

Les effets de l’unification

IVe Partie. LE COMMENCEMENT ET LA FIN

Chapitre XV. Les « magiciens du verbe »

Chapitre XVI. Les fanatiques

Chapitre XVII. Les professionnels de l’action

Chapitre XVIII. Les bons et les mauvais mouvements de masse

L’aspect rebutant et la stérilité de la phase active

De quelques facteurs qui déterminent la durée de la phase active

Les mouvements de masse utiles