Du Parnasse des poètes aux enquêtes contemporaines sur la place de la littérature en passant par les « tableaux » des XVIII et XIXe siècle ou les questionnaires surréalistes, la littérature a été scrutée, soumise à des sondages, cartographie en canons, transformée en objet de reportage. Le propos du colloque "Enquêtes sur les enquêtes" dont les actes réunis par Alexandre Gefen et Guillaume Métayer sont accueillis parmi les Colloques en ligne de Fabula, consiste à regarder ces listes, cartographies et enquêtes synoptiques comme un genre critique à part entière, aussi riche en information sur l’espace littéraire qu’il vise que sur la critique qui l’interroge.