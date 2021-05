Cher(e)s collègues,

Nous lançons une enquête nationale sur les pratiques de traduction dans le milieu de la recherche en SHS. Cette enquête s'adresse aux personnes (chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants, ingénieurs...) travaillant dans le domaine de la recherche en sciences humaines et sociales et amenées à publier des articles ou des métadonnées (résumé, titre, mots-clés, etc.) en anglais.

Dans le cadre du projet OPTIMICE financé par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, nous sollicitons votre participation à cette brève enquête (moins de 10 min) qui nous permettra de mieux connaître vos pratiques de traduction de vos publications.

Cette enquête est disponible jusqu’au 7 juin à l’adresse suivante :

https://enquetes.univ-rennes2.fr/limesurvey/index.php/survey/index/sid/413291/newtest/Y/lang/fr.

Le projet OPTIMICE est porté par la Maison des sciences de l’homme en Bretagne (MSHB, USR 3549, CNRS), l’unité de recherche Linguistique, Ingénierie et Didactique des Langues (LIDILE, université Rennes 2) et les Presses universitaires de Rennes (PUR). Il a pour ambition de développer une méthodologie de traduction efficace et économe susceptible de bénéficier à l’ensemble des chercheurs et des professionnels au service des revues en sciences humaines et sociales. L’objectif est d’améliorer la qualité linguistique globale des métadonnées en anglais (résumé, titre, mots-clés, etc.) des travaux scientifiques français et de leur donner une meilleure visibilité à l’international. Une large participation à cette enquête est donc très importante !

Les réponses fournies sont anonymes et utilisées uniquement à des fins de recherche. Vous pourrez connaître les résultats de cette enquête si vous le souhaitez.

Nous vous remercions à l’avance de votre participation à cette enquête.

Merci également de la diffuser largement dans vos réseaux.

Très cordialement,

L'équipe du projet OPTIMICE

*******************************

Franck Barbin

Maître de conférences en traduction

Responsable du master 1 TI "Traduction et interprétation" (label EMT)

Membre de LIDILE et du Conseil d'Administration de Rennes 2

Université Rennes 2

Département LEA, bureau L245

Place du Recteur Henri Le Moal 35043 RENNES Cedex

Tél : 02 99 14 16 87

Mél : franck.barbin@univ-rennes2.fr https://perso.univ-rennes2.fr/franck.barbin