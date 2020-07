Enquête : Le spectateur et la nudité - Appel à témoignages

Version courte:

Doctorante à l’Ecole Normale Supérieure (ED540, Université PSL) et dans le cadre du programme doctoral SACRe (Sciences Arts Création Recherche), je mène une recherche intitulée « Regarder des corps nus. Perspectives pour l’analyse de la nudité sur les scènes contemporaines ». Pour écrire l'un de mes chapitres sur les réceptions de la nudité dans le spectacle vivant contemporain, je cherche des spectateurs et spectatrices souhaitant témoigner de souvenirs de spectacles vus sur des scènes de théâtre et de danse, impliquant de la nudité et ayant eu sur elles/eux un impact émotionnel et intellectuel important. Cette enquête vise à éclairer les effets produits par l’expérience de la nudité sur la subjectivité des spectatrices et spectateurs de théâtre, et leur articulation avec des thématiques de l’ordrede l’intime— tels que le rapport au corps, la sexualité, la pudeur, la représentation sociale. La récolte des témoignages, qui nourriront mes analyses mais feront également l'objet d'un travail sonore.

Si vous êtes intéressé.e à participer, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse chlolavalette@gmail.com.

Une réunion préliminaire virtuelle me permettra de répondre à toutes les questions éventuelles des personnes intéressées le mercredi 15 juillet à 19h. Un deuxième round est prévu en août (voir sondage sur la version longue)

Sentez-vous également libres de diffuser cette annonce auprès de personnes qui pourraient être concernées, proches ou étudiant.e.s.

*

Version longue

Regarder des corps nus : effets de nudité

Appel à témoignages

Cet appel à témoignages a pour cadre une enquête sur les effets produits par l’expérience de la nudité sur la subjectivité des spectatrices et spectateurs de théâtre, et leur articulation avec des thématiques de l’ordre de l’intime — tels que le rapport au corps, la sexualité, la pudeur, la représentation sociale. Dans le cadre de cette enquête, je cherche des spectateurs et spectatrices souhaitant témoigner de souvenirs de spectacles vus sur des scènes de théâtre et de danse, impliquant de la nudité et ayant eu sur elles/eux un impact émotionnel et intellectuel important.

Enjeux et objectifs de l’enquête

Cette recherche de témoignages a pour but de préciser et d’enrichir le concept d’ « effets de nudité » que je construis dans le premier chapitre de ma thèse. J’entends par « effet de nudité » un phénomène produit par la rencontre entre la nudité de l’artiste en scène et la sensibilité de la spectatrice ou du spectateur, caractérisé par son intensité émotionnelle, sensorielle et/ou intellectuelle, et son caractère marquant pour celui ou celle qui en a fait l’expérience.

Les témoignages récoltés pourront être, pour les participant.e.s, l’occasion d’explorer leur mémoire de spectateurs, après un printemps marqué par l’impossibilité de se rendre au théâtre, et alors que de nombreux festivals sont annulés. Une occasion, également, de prendre le temps de partager ces souvenirs avec d’autres, de les analyser à la lumière d’éclairages sur l’intime, le rapport au corps ou à la sexualité.

De mon côté, ils me permettront, dans un premier temps, de constituer une panoplie de récitset d’en faire une analyse croisée. Dans un second temps, je souhaite en faire, avec l’autorisation des participant.e.s qui souhaiteront y inclure leurs témoignages, un objet sonore de type podcast, que je pourrai dédier aux participant.e.s et diffuser lors de ma soutenance de thèse.

Précisions sur les expériences recherchées

L’expérience que je propose de nommer « effet de nudité » peut se manifester par la sensation d’une irruption, d’une confusion, d’une faille, ou d’un débordement de perceptions et d’affects, difficiles à identifier et parfois contradictoires. Parmi ces émotions et sensations, on peut dénombrer, entre autres :la sympathie, l’intérêt, l’admiration, la fascination ; la sympathie, la familiarité, la lassitude, l’ennui ; la sidération, la pitié, la colère ; le désir, l’excitation sexuelle, la gêne, la pudeur, la honte, le dégoût…

Ces sensations et émotions sont reliées à l’activité intellectuelle du spectateur, qui analyse ce qui se passe sur scène en même temps qu’il ou elle le perçoit, et doivent être interprétées en rapport avec le contexte scénique dans lequel apparaît la nudité. Mais l’analyse du spectacle n’est pas suffisante pour comprendre les réponses émotionnelles des spectatrices et spectateurs, qui ont trait à d’autres éléments de contexte (liés à la culture, à la classe sociale, à la race, ou au genre) déterminants dans la construction de la subjectivité. C’est pourquoi j’ai besoin de témoignages évoquant non seulement les spectacles, mais aussi de l’éclairage des premiers concernés sur leur propre expérience de la nudité en scène.

Quelles que soient les sensations et émotions en jeu, le trait distinctif des « effets de nudité », est l’empreinte laissée sur le long terme par ces expériences dans la mémoire des spectateurs, la manière dont elles provoquent l’étonnement, résistent à l’analyse et façonnent la subjectivité.

*

Déroulé de l’enquête

Le premier volet de l’enquête se déroulera entre le 15 et le 29 juillet 2020*, en trois temps :

- Je souhaite dans un premier temps réunir les personnes intéresséespour leur présenter le cadre de ma recherche, partager quelques outils d’analyse et permettre aux participant.e.s de choisir le souvenir qui fera l’objet de leur témoignage. Etant donné les contraintes liées au COVID-19, la réunion aura lieu à distance à l’aide du logiciel Zoom, que nous utiliserons principalement en audio.

- Le second temps sera dédié à la production de témoignages, chacun.e de son côté. Les participant.e.s pourront choisir à leur gré le format de leur témoignage, soit sous forme d’un récit oral enregistré par leurs soins, soit sous forme écrite.

- Dans un troisième temps, nous nous réunirons à nouveau par petits groupes, pour permettre aux participant.e.s d’échanger sur leur travail de témoignages.

Si l’évolution du contexte pandémique le permet, je serai heureuse de convier les participant.e.s à un verre de remerciement offert par mes soins la semaine du 1er septembre !

*Si vous n’êtes disponible à aucune des dates proposées, un sondage est disponible pour deux séries de rendez-vous en août, les réunions préliminaires étant proposées le 6 et le 12 : https://framadate.org/8ZIZnrSuRmWErxwu

Cadre de l’enquête

Cette enquête est ouverte à toute personne motivée, quels que soient son âge, son aptitude d’expression orale/écrite, son expérience de spectateur.trice, ou le genre du spectacle concerné.

Les participant.e.s m’autoriseront à publier leurs témoignages dans le cadre de ma thèse, avec possibilité d’anonymat et de relecture. Seule l’enquêtrice recevra les témoignages ; les participant.e.s seront libres d’en parler ou non devant d’autres participant.e.s lors du second temps d’échange sur Zoom.

Si vous êtes intéressé.e, merci de m’écrire à l’adresse chlolavalette@gmail.comavant le lundi 13 juillet en me décrivant en quelques mots ce qui vous motive à participer. N’hésitez cependant pas à me contacter par téléphone au 06 24 02 49 25 pour toute question éventuelle, notamment des problèmes de disponibilité sur les dates proposées.

Proposition de calendrier

Mercredi 15 juillet – 19h30-21h - sur Zoom

Réunion préliminaire à la production des témoignages.

Présentation de l’enquête, et de quelques outils d’analyse.

Entre le 16 et le 26 juillet

Production et envoi des témoignages.

Mercredi 29 juillet – entre 17h30 et 21h, à déterminer – sur Zoom

Retours sur les témoignages, échanges entre les participants…

L’enquêtrice

Chloé Lavalette

Je rédige actuellement une thèse intitulée « Regarder des corps nus. Perspectives pour l’analyse de la nudité sur les scènes contemporaines ». Je suis doctorante en Arts du Spectacle à l’Ecole Normale Supérieure (ED540, Université PSL) et dans le cadre du programme doctoral SACRe (Sciences Arts Création Recherche), sous la direction de Christophe Bident (Pr., Université de Picardie) et l’encadrement de Lucile Haute (MCF, Université de Nîmes) pour le volet artistique de ma thèse. Formée à la scène et à la dramaturgie, je recycle certains matériaux de ma recherche en installations ou en spectacles au sein du projet s.c.r.a.p.s (sélection de chutes recyclées en aventures performatives): la chambre d’interprétationet (la peau2), développés respectivement à La Briqueterie et à La Gaîté Lyrique en 2018 et 2019, en sont les deux premiers volets. J’ai collaboré avec plusieurs metteurs en scènes et collectifs, tels que la compagnie du Balèti ou le collectif Nash, et accompagne à la dramaturgie Jérémy Ridel au sein de la compagnie Full Frontal Theatre. En compagnie de Chloé Galibert-Laîné, j’ai fondé en 2017 l’atelier-laboratoire Performer la pensée, un espace de réflexion sur la performance comme outil épistémologique et medium pour le chercheur. Au sein de ma thèse tout comme dans mes projets et autres pratiques connexes (l’ornithologie, l’écriture, un groupe de parole en non-mixité choisie, le mouvement authentique ou la vie en collectivité), je cherche à conjuguer des savoir dire, des savoir être et des savoir sentir.

Contact

chlolavalette@gmail.com

06 24 02 49 25