Emmanuel Guibert, Emmanuel Guibert, en bonne compagnie. Conversations avec Jacques Samson

Les Impressions Nouvelles, "Hors collection", 2021

*

35 EUR

160 p.

EAN13 : 9782874498305.

*

DESCRIPTION

Ce livre est une monographie, riche en images inédites sur l’œuvre d’Emmanuel Guibert.

Pour Emmanuel Guibert, création et réflexion forment quelque chose d’indissociable. L’une ne peut aller sans l’autre. Une pensée et une sensibilité s’y affirment dans le même moment qu’elles embrassent certains enjeux importants de notre société. Et l’on y reconnaît ce regard sur le monde, pétri d’altruisme, qui toujours s’allie avec les valeurs d’amitié et d’empathie.

Emmanuel Guibert a reçu en janvier 2020 le Grand Prix de la ville d’Angoulême. Le présent livre est devenu, en complicité avec Philippe Ghielmetti, le fil conducteur de la grande exposition qui lui est consacrée à cette occasion.

Emmanuel Guibert est l’un des auteurs majeurs de la bande dessinée contemporaine. La trilogie La Guerre d’Alan est née de sa rencontre avec Alan Ingram Cope, vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale. Guibert est aussi l’auteur de la série Le Photographe. Inlassable expérimentateur, Guibert a publié plusieurs recueils d’illustrations ainsi que la série pour enfants Ariol. Son œuvre a été couronnée par le Grand prix d’Angoulême 2020 et fera l’objet d’une exposition rétrospective au Festival 2021.