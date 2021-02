Emmanuel de Las Cases

Mémorial de Sainte-Hélène. Tome I

édition d'André Fugier

Paris, Classiques Garnier, coll. Classiques Jaunes, 2021

*

EAN : 9782812416248

910 pages

21 €

*

Ouvrage de prédilection de Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir, le Mémorial de Sainte-Hélène est l’un des principaux textes fondateurs de la légende napoléonienne. Le comte de Las Cases, ancien chambellan de l’Empereur, y « a consigné jour par jour tout ce qu’a dit et fait Napoléon » entre juin 1815 et novembre 1816.

Table des matières du tome premier